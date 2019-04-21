Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

"Дорогие друзья, спасибо за поддержку и преданность клубу. Атмосфера была великолепная", - написал Семин в инстаграме, приложив фото перфоманса.

Теги: Семин Локомотив ЦСКА
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