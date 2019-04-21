Россия РПЛ 2018/19
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16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
15:56
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
11:31
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (8)
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (8)
10:52
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (21)
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (21)
09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем"
Болельщики "Спартака" подготовили баннер к домашнему матчу 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". На нем содержится надпись: "Неудачу можем понять. Безволие не простим".
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