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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко принял участие в матче 24-го тура чемпионата России с красноярским "Енисеем" (2:0).

Ещенко вышел на замену на 88-й минуте вместо Николая Рассказова. Этот матч стал для Ещенко первым с 29 ноября 2018 года. Тогда он получил травму крестообразных связок колена в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2).

35-летний Ещенко перешёл в "Спартак" летом 2016 года из "Анжи" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ещенко Спартак
Вчера, 23:19
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