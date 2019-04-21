Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко принял участие в матче 24-го тура чемпионата России с красноярским "Енисеем" (2:0).Ещенко вышел на замену на 88-й минуте вместо Николая Рассказова. Этот матч стал для Ещенко первым с 29 ноября 2018 года. Тогда он получил травму крестообразных связок колена в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2).35-летний Ещенко перешёл в "Спартак" летом 2016 года из "Анжи" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.