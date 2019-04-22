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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Василий Кикнадзе: очень доволен игрой "Локомотива" в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе - о матче с ЦСКА (1:1) в 24-м туре чемпионата России.

– Вам не кажется, что ничья с ЦСКА – результат в пользу лидирующего "Зенита"?

– Я бы не рассматривал так итог матча. Вы знаете нашу линию: мы идем от игры к игре. Если оценивать турнирные перспективы, мы по-прежнему остаемся в гонке. А значит, будем бороться до последнего тура за лучший результат. Что касается игры команды, то я ею очень доволен. Мы создавали много моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Жаль.

– Чем можно объяснить тот факт, что "Локомотив" так прибавил в игровом плане после зимней паузы?

– Считаю, что команда проделала блестящую работу на зимних сборах, и это не могло не дать результат. Не могу назвать себя большим специалистом в области футбола, но все-таки в спорте я практически всю свою жизнь. Видел, как во время перерыва ребята честно работали, как работал тренерский штаб. Я был уверен, что "Локомотив" прибавит.

"Известия"
Теги: Кикнадзе Локомотив ЦСКА
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