Василий Кикнадзе: трансферы - не самоцель для "Локомотива"

Россия РПЛ 2018/19
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04:49
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Вчера, 23:47
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Вчера, 23:25
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (4)
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (4)
Вчера, 23:19
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Вчера, 22:50
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Вчера, 22:39
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (17)
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (17)
Вчера, 22:31
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (20)
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (20)
Вчера, 22:27
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Вчера, 21:57
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (28)
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (28)
Вчера, 21:46
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов (1)
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов (1)
Вчера, 21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Вчера, 21:18
"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут (17)
"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут (17)
Вчера, 21:14
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (27)
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (27)
Вчера, 21:09
Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы (5)
Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы (5)
Вчера, 20:58
"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем" (83)
"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем" (83)
Вчера, 20:29
"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон
"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон
Василий Кикнадзе: трансферы - не самоцель для "Локомотива"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос об отсутствии приобретений в зимнее трансферное окно.
– Отсутствие трансферов зимой положительно сказалось на команде?
- Надо понимать, что трансферы – не самоцель. Их надо осуществлять, если есть необходимость усиливать ту или иную позицию. Я не видел такой надобности зимой, когда мы обсуждали эту тему. Такое мнение было поддержано, поэтому мы только продлили контракты с несколькими молодыми ребятами (Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев), а также с Антоном Миранчуком. Считаю, что по составу на данный момент мы относимся к лидерам чемпионата, - цитируют Кикнадзе "Известия".
– Отсутствие трансферов зимой положительно сказалось на команде?
- Надо понимать, что трансферы – не самоцель. Их надо осуществлять, если есть необходимость усиливать ту или иную позицию. Я не видел такой надобности зимой, когда мы обсуждали эту тему. Такое мнение было поддержано, поэтому мы только продлили контракты с несколькими молодыми ребятами (Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев), а также с Антоном Миранчуком. Считаю, что по составу на данный момент мы относимся к лидерам чемпионата, - цитируют Кикнадзе "Известия".
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