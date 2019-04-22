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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Василий Кикнадзе: трансферы - не самоцель для "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос об отсутствии приобретений в зимнее трансферное окно.

– Отсутствие трансферов зимой положительно сказалось на команде?

- Надо понимать, что трансферы – не самоцель. Их надо осуществлять, если есть необходимость усиливать ту или иную позицию. Я не видел такой надобности зимой, когда мы обсуждали эту тему. Такое мнение было поддержано, поэтому мы только продлили контракты с несколькими молодыми ребятами (Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев), а также с Антоном Миранчуком. Считаю, что по составу на данный момент мы относимся к лидерам чемпионата, - цитируют Кикнадзе "Известия".
Теги: Кикнадзе Локомотив
Сегодня, 09:57
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#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 10:07)
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Болеет за:
«Локомотив»
Нам нападающий нужен ппц как... Или вы прячете его среди молодежи и не выпускаете? Эдер чисто игрок на замену, Смолов до сих пор не вышел на свой уровень и выглядит слишком тяжело на фоне Миранчуков, Фарфан стареет, хотя на фоне остальных еще ого-го, Жемалетдинов пока ничего не показал - быстрый, настырный, но пока жалкая копия образца себя же до ухода в Рубин... По сути сейчас все забитые голы - заслуга полузащиты и полностью зависят от настроя на матч Миранчуков
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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