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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Егоров: никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров выразил мнение, что представителям клуба не стоит пытаться влиять на его кадровые решения.

"Я понимаю, что окончание сезона, ажиотаж, медали. Все ищут и создают выгоду для себя. Но мы всё-таки в цивилизованном мире живём… Меня уже полгода спрашивают до матчей, кого и почему я назначаю на матчи. Но, ребята, это моя профессия. Тренер выпускает игроков на матч, потому что видит их работу и готовность.

После игры я могу объяснить любому, почему назначил судить того или иного арбитра. Но никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить, чтобы не было скандалов. Это моя работа, я за неё деньги получаю. Критиковать мы все можем, лозунги тоже можем громкие кидать. А надо просто работать", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
Теги: Егоров
Сегодня, 17:33
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#1  Сандр   (Сегодня, 17:47)
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Вот твоей то работы и не видно, поганое судейство в этом сезоне,много предвзятого отношения к командам и много скандалов с оскорблением тебя лично.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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