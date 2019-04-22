Россия РПЛ 2018/19
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16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (2)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (2)
13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (20)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (20)
04:49
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Александр Егоров: никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров выразил мнение, что представителям клуба не стоит пытаться влиять на его кадровые решения.
"Я понимаю, что окончание сезона, ажиотаж, медали. Все ищут и создают выгоду для себя. Но мы всё-таки в цивилизованном мире живём… Меня уже полгода спрашивают до матчей, кого и почему я назначаю на матчи. Но, ребята, это моя профессия. Тренер выпускает игроков на матч, потому что видит их работу и готовность.
После игры я могу объяснить любому, почему назначил судить того или иного арбитра. Но никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить, чтобы не было скандалов. Это моя работа, я за неё деньги получаю. Критиковать мы все можем, лозунги тоже можем громкие кидать. А надо просто работать", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
"Я понимаю, что окончание сезона, ажиотаж, медали. Все ищут и создают выгоду для себя. Но мы всё-таки в цивилизованном мире живём… Меня уже полгода спрашивают до матчей, кого и почему я назначаю на матчи. Но, ребята, это моя профессия. Тренер выпускает игроков на матч, потому что видит их работу и готовность.
После игры я могу объяснить любому, почему назначил судить того или иного арбитра. Но никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить, чтобы не было скандалов. Это моя работа, я за неё деньги получаю. Критиковать мы все можем, лозунги тоже можем громкие кидать. А надо просто работать", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
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