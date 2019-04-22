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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Арбитр Еськов получил положительную оценку за матч "Локомотив" - ЦСКА

Арбитр Алексей Еськов получил положительную оценку за работу на матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" - ЦСКА, который завершился ничейным результатом со счётом 1:1.

Инспектор поставил арбитру оценку - 8,2 балла. В ходе матча Еськов показал футболистам обеих команд семь жёлтых карточек. На 13-й минуте счёт открыл Бенедикт Хёведес, но на 40-й - равновесие восстановил Фёдор Чалов.

После 24 туров "Локомотив", набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) - на четвёртом месте.

"Чемпионат.сом"
Теги: Еськов Локомотив ЦСКА
Сегодня, 20:03
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#1  Яamon   (Сегодня, 20:19)
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Болеет за:
«Локомотив»
получил положительную оценку от дюкова
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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