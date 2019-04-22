Россия РПЛ 2018/19
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Арбитр Еськов получил положительную оценку за матч "Локомотив" - ЦСКА
Арбитр Алексей Еськов получил положительную оценку за работу на матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" - ЦСКА, который завершился ничейным результатом со счётом 1:1.
Инспектор поставил арбитру оценку - 8,2 балла. В ходе матча Еськов показал футболистам обеих команд семь жёлтых карточек. На 13-й минуте счёт открыл Бенедикт Хёведес, но на 40-й - равновесие восстановил Фёдор Чалов.
После 24 туров "Локомотив", набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) - на четвёртом месте.
"Чемпионат.сом"
Инспектор поставил арбитру оценку - 8,2 балла. В ходе матча Еськов показал футболистам обеих команд семь жёлтых карточек. На 13-й минуте счёт открыл Бенедикт Хёведес, но на 40-й - равновесие восстановил Фёдор Чалов.
После 24 туров "Локомотив", набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) - на четвёртом месте.
"Чемпионат.сом"
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