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Уфа
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову"

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о готовности "Тамбова" к выходу в РПЛ.

"Премьер-Лига всегда отслеживала команды, которые претендуют на выход в РПЛ. Естественно, нас интересует, как идут дела у "Тамбова", который, скорее всего, по спортивным показателям выйдет в РПЛ. На прошлой неделе я вместе с президентом и исполнительным директором РПЛ был в Тамбове, смотрели инфраструктуру. Мы уже давно ведём работу по оказанию помощи клубу. Оборудование, которые освободилось после чемпионата мира, в частности с "Открытие Арены", передаётся "Тамбову". Все нюансы мы обсудили с заместителем губернатора и самим губернатором Никитиным Александром Валерьевичем.

Мы были заверены, что в ближайшее время будут проведены все нужные работы. Есть риск, что работы закончатся позже, в это время "Тамбов", возможно, будет играть на одном из стадионов чемпионата мира, они определятся сами, какой им ближе. Мы контролируем все клубы, которые собираются в РПЛ", - цитирует Мейтина "Чемпионат".
Теги: Мейтин Тамбов
Сегодня, 20:14
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(2)
#3  MAG554  UdSSR (Сегодня, 20:47)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще 6 туров до конца, а уже все "ходы записаны". Вполне могут еще в стыки свалиться, а там не факт, что пройдут.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 20:38)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
Избавляются от VAR, а то как же радовать свиноболел без помощи судей
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 20:18)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
С молотка что ли пошли, последнее продают...


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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