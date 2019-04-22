Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:39
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
18:13
Денис Черышев выбыл до конца сезона (6)
Денис Черышев выбыл до конца сезона (6)
16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (23)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (23)
Адвокат - о деле Кокорина и Мамаева: это уже что-то из "12 стульев"
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о деталях очередного заседания суда.
"Двух других свидетелей, наверное, найти можно. Они очевидцы, а все допрошены с обвинительным уклоном. Просто зачитать протоколы нельзя.
В среду в СИЗО должны пропустить врачей, если они приедут. Это разовая акция. Они посмотрят, в каком состоянии находится Александр, и обменяются мнением с врачами СИЗО. С коленом ничего не изменилось. Их возят - становится всё хуже. Они просыпаются в шесть, приезжают к 12, в первом часу. Они ребята молодые, пока не устают, но выспаться не успевают.
Когда подсудимые будут давать показания, будут такие же допросы, как со свидетелями. Гособвинитель отказалась предоставлять суду стул. Почему? Потому что это не тот суд. Это уже что-то из "12 стульев". Их там 12 как раз, и какой из них в камере хранения следствия - вопрос", - цитирует Ромашова "Чемпионат".
"Двух других свидетелей, наверное, найти можно. Они очевидцы, а все допрошены с обвинительным уклоном. Просто зачитать протоколы нельзя.
В среду в СИЗО должны пропустить врачей, если они приедут. Это разовая акция. Они посмотрят, в каком состоянии находится Александр, и обменяются мнением с врачами СИЗО. С коленом ничего не изменилось. Их возят - становится всё хуже. Они просыпаются в шесть, приезжают к 12, в первом часу. Они ребята молодые, пока не устают, но выспаться не успевают.
Когда подсудимые будут давать показания, будут такие же допросы, как со свидетелями. Гособвинитель отказалась предоставлять суду стул. Почему? Потому что это не тот суд. Это уже что-то из "12 стульев". Их там 12 как раз, и какой из них в камере хранения следствия - вопрос", - цитирует Ромашова "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.