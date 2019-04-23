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Урал
Динамо
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рад, что смог помочь сине-бело-голубым достичь хороших результатов.

"Я абсолютно всем доволен, прекрасно себя здесь чувствую. Очень рад, что переехал в Петербург, и, как видите, смог помочь команде. "Зенит" сейчас идет на первом месте и очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в этом сезоне.

Для меня большая честь, что я встал в один ряд с другими представителями моей страны, которые являются своеобразными культурными мостами между Россией и Италией. Я очень горд и рад, что, надеюсь, способствую налаживанию отношений между нашими странами. Вы видите, сколько итальянцев на улицах Петербурга. Это значит, что все получается, отношения улучшаются", - цитирует Маркизио "Невские Новости".
Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 21:08
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#8  кацо  sirop4ik (Сегодня, 21:36)
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«Спартак»
Помог тем что на банку сел вовремя и вместо тебя Барриоса купили. Иначе могли бы прощёлкать чемпионство.
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это он о чём? Он что - всё ещё считается футболистом?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 21:27)
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online

Макаронники имеют через одного музыкальный слух.Не говоря про Да Винчи, очень культурная страна. Ну а Муссолини как и сталин лишь предмет той эпохи, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Ville  СПб (Сегодня, 21:26)
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online

на вброс больше похоже


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#4  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот за этим Маркизио и ехал - быть этаким послом, как он думал. Только он не Это'о и не Карлос, и звали его сюда играть,помощничек хренов. Хорошо хоть бесплатно
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 21:22)
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online
Болеет за:
«Шинник»
с конями без слов
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 21:21)
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Болеет за:
«Зенит»
О, да. Без твоей помощи, Клаудио, никак.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:19)
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Болеет за:
«Зенит»
Чего бл...дь?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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