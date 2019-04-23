Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:07
"Зенит-2" не будет расформирован (4)
"Зенит-2" не будет расформирован (4)
18:15
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (10)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (10)
10:23
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту"
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рад, что смог помочь сине-бело-голубым достичь хороших результатов.
"Я абсолютно всем доволен, прекрасно себя здесь чувствую. Очень рад, что переехал в Петербург, и, как видите, смог помочь команде. "Зенит" сейчас идет на первом месте и очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в этом сезоне.
Для меня большая честь, что я встал в один ряд с другими представителями моей страны, которые являются своеобразными культурными мостами между Россией и Италией. Я очень горд и рад, что, надеюсь, способствую налаживанию отношений между нашими странами. Вы видите, сколько итальянцев на улицах Петербурга. Это значит, что все получается, отношения улучшаются", - цитирует Маркизио "Невские Новости".
"Я абсолютно всем доволен, прекрасно себя здесь чувствую. Очень рад, что переехал в Петербург, и, как видите, смог помочь команде. "Зенит" сейчас идет на первом месте и очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в этом сезоне.
Для меня большая честь, что я встал в один ряд с другими представителями моей страны, которые являются своеобразными культурными мостами между Россией и Италией. Я очень горд и рад, что, надеюсь, способствую налаживанию отношений между нашими странами. Вы видите, сколько итальянцев на улицах Петербурга. Это значит, что все получается, отношения улучшаются", - цитирует Маркизио "Невские Новости".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.