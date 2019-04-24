Евгений Савин получил предложение от "Вечернего Урганта"

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:53
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
Вчера, 23:52
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (4)
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (4)
Вчера, 23:34
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
Вчера, 23:17
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Вчера, 22:46
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Вчера, 22:33
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
Вчера, 22:24
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (5)
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (5)
Вчера, 22:18
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (1)
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (1)
Вчера, 22:04
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (1)
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (1)
Вчера, 21:31
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (4)
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (4)
Вчера, 21:08
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Вчера, 20:42
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (10)
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (10)
Вчера, 20:35
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Вчера, 20:31
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Вчера, 20:03
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
Вчера, 19:52
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Вчера, 19:12
Александр Самедов тренировался в общей группе
Александр Самедов тренировался в общей группе
Вчера, 19:07
"Зенит-2" не будет расформирован (6)
"Зенит-2" не будет расформирован (6)
Вчера, 18:42
Кевин Де Брейне пропустит дерби с "МЮ"
Кевин Де Брейне пропустит дерби с "МЮ"
Вчера, 18:15
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
Вчера, 17:50
Александр Кержаков развелся с Миланой Тюльпановой (10)
Александр Кержаков развелся с Миланой Тюльпановой (10)
Вчера, 17:13
"Краснодар" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве (1)
"Краснодар" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве (1)
Вчера, 17:07
Лука Модрич хочет остаться в "Реале"
Лука Модрич хочет остаться в "Реале"
Вчера, 16:39
Два клуба чемпионата Испании повздорили в соцсетях (1)
Два клуба чемпионата Испании повздорили в соцсетях (1)
Вчера, 15:42
ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей, "Зенит" - на 100 (1)
ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей, "Зенит" - на 100 (1)
Вчера, 15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (11)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (11)
Вчера, 14:39
"Зенит" разгромил "Динамо" в первенстве молодёжных команд, "Локо" оказался сильнее "Ростова"
"Зенит" разгромил "Динамо" в первенстве молодёжных команд, "Локо" оказался сильнее "Ростова"
Вчера, 14:21
"Вольфсбург" назвал имя нового тренера
"Вольфсбург" назвал имя нового тренера
Евгений Савин получил предложение от "Вечернего Урганта"
Экс-нападающий "Крыльев Советов", а ныне популярный блогер Евгений Савин побывал в гостях у вечернего развлекательного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Во время программы ведущий Иван Ургант сделал Савину предложение. Между ними состоялся следующий диалог:
- Давай, может быть, ты будешь с какой-то периодичностью приходить к нам и рассказывать про спорт? - сказал Ургант.
- Я аж вспотел, Вань. Подожди, вы мне делаете предложение?
- Я много видел твоих фотографий, сюжетов. У тебя такое количество одежды, и тебе некуда ее надевать. Приходи к нам, рассказывай про спорт. Ты будешь притягивать людей.
- Вань, я готов!
- Добро пожаловать на борт!
- У меня было 12 команд в профессиональном футболе. Это 13-я команда. И в первый раз я не спрашиваю: "Сколько?"
- И правильно делаешь, что не спрашиваешь.
Sport24.ru
Во время программы ведущий Иван Ургант сделал Савину предложение. Между ними состоялся следующий диалог:
- Давай, может быть, ты будешь с какой-то периодичностью приходить к нам и рассказывать про спорт? - сказал Ургант.
- Я аж вспотел, Вань. Подожди, вы мне делаете предложение?
- Я много видел твоих фотографий, сюжетов. У тебя такое количество одежды, и тебе некуда ее надевать. Приходи к нам, рассказывай про спорт. Ты будешь притягивать людей.
- Вань, я готов!
- Добро пожаловать на борт!
- У меня было 12 команд в профессиональном футболе. Это 13-я команда. И в первый раз я не спрашиваю: "Сколько?"
- И правильно делаешь, что не спрашиваешь.
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.