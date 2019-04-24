Евгений Савин получил предложение от "Вечернего Урганта"

Экс-нападающий "Крыльев Советов", а ныне популярный блогер Евгений Савин побывал в гостях у вечернего развлекательного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.Во время программы ведущий Иван Ургант сделал Савину предложение. Между ними состоялся следующий диалог:- Я аж вспотел, Вань. Подожди, вы мне делаете предложение?- Вань, я готов!- У меня было 12 команд в профессиональном футболе. Это 13-я команда. И в первый раз я не спрашиваю: "Сколько?"