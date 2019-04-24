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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Евгений Савин получил предложение от "Вечернего Урганта"

Экс-нападающий "Крыльев Советов", а ныне популярный блогер Евгений Савин побывал в гостях у вечернего развлекательного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Во время программы ведущий Иван Ургант сделал Савину предложение. Между ними состоялся следующий диалог:

- Давай, может быть, ты будешь с какой-то периодичностью приходить к нам и рассказывать про спорт? - сказал Ургант.

- Я аж вспотел, Вань. Подожди, вы мне делаете предложение?

- Я много видел твоих фотографий, сюжетов. У тебя такое количество одежды, и тебе некуда ее надевать. Приходи к нам, рассказывай про спорт. Ты будешь притягивать людей.

- Вань, я готов!

- Добро пожаловать на борт!

- У меня было 12 команд в профессиональном футболе. Это 13-я команда. И в первый раз я не спрашиваю: "Сколько?"

- И правильно делаешь, что не спрашиваешь.

Sport24.ru
Теги: Савин Крылья Советов
Сегодня, 06:11
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