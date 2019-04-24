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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться

Главный врач "Зенита" Михаил Гришин остался недоволен итогами осмотра нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО.

Об этом сообщил представитель администрации изолятора. По его словам футболисту назначены физиотерапевтические процедуры и упражнения.

"Врач осмотрел, в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй. Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал.

Что касается ноги, то доктор "Зенита" назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них "сожгли" Кокорину ногу", - цитирует Гришина "Московский комсомолец".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 17:27
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8
(2)
#8  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:39)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
"Почти" не считается

Цитата: Респаун
Многие спортсмены при резком снижении уровня ежедневных нагрузок (например при тяжелой болезни или по окончании карьеры) подвержены мгновенному набору лишней массы тела. Примеров масса - Зубастик Рональдо или пловец Владимир Сальников, имевший фигуру как у бога. Сейчас его ряхой можно двери выбивать...

По современным представлениям Сальников именно сейчас имеет фигуру как у бога

Цитата: Riders1990
Играл бы как Мамаев и все норм было бы

Штоо? Бееесплатно? оО
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#7  Респаун   (Сегодня, 18:31)
  • +1
  •  (5)

Многие спортсмены при резком снижении уровня ежедневных нагрузок (например при тяжелой болезни или по окончании карьеры) подвержены мгновенному набору лишней массы тела. Примеров масса - Зубастик Рональдо или пловец Владимир Сальников, имевший фигуру как у бога. Сейчас его ряхой можно двери выбивать...
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#6  Riders1990  bunker (Сегодня, 18:17)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Играл бы как Мамаев и все норм было бы


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 18:09)
  • -1
  •  (9)

Цитата: ctdthysqjktym
Ожирение - страшная болезнь. В СИЗО её вылечить нельзя. Только дома или на зоне.

Самая неизлечимая болезнь- ожирение сердца имени пака.
---
гр Кино


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 18:08)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное комплекс упражнений включает отработка ударов стулом!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 18:00)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: ctdthysqjktym
Ожирение - страшная болезнь. В СИЗО её вылечить нельзя. Только дома или на зоне.

это талант надо иметь.кто в сизо туберкулез ловит, а кто-то умудряется жрать похлеще обычного гражданина
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:59)
  • -2
  •  (6)
online

Ожирение - страшная болезнь. В СИЗО её вылечить нельзя. Только дома или на зоне.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 17:55)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
#сашужалко
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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