Источник: Адриано и Рассказов пропустят матч "Арсенал" - "Спартак"

Нападающий Луиз Адриану и защитник Николай Рассказов не помогут "Спартаку" в матче 25-го тура премьер-лиги против "Арсенала", утверждает телеграм-канал sport_inside.Бразильский форвард повредил колено – из-за этого он может пропустить еще одну-две встречи. Российский защитник получил ушиб в матче 24-го тура против "Енисея" (2:0) – он восстановится к игре 26-го тура против "Рубина".