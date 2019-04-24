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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Источник: Адриано и Рассказов пропустят матч "Арсенал" - "Спартак"

Нападающий Луиз Адриану и защитник Николай Рассказов не помогут "Спартаку" в матче 25-го тура премьер-лиги против "Арсенала", утверждает телеграм-канал sport_inside.

Бразильский форвард повредил колено – из-за этого он может пропустить еще одну-две встречи. Российский защитник получил ушиб в матче 24-го тура против "Енисея" (2:0) – он восстановится к игре 26-го тура против "Рубина".

"СЭ"
Теги: Адриано Рассказов Спартак Арсенал
Сегодня, 18:18
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