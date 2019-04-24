Россия РПЛ 2018/19
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Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
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Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
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Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Источник: Адриано и Рассказов пропустят матч "Арсенал" - "Спартак"
Нападающий Луиз Адриану и защитник Николай Рассказов не помогут "Спартаку" в матче 25-го тура премьер-лиги против "Арсенала", утверждает телеграм-канал sport_inside.
Бразильский форвард повредил колено – из-за этого он может пропустить еще одну-две встречи. Российский защитник получил ушиб в матче 24-го тура против "Енисея" (2:0) – он восстановится к игре 26-го тура против "Рубина".
"СЭ"
Бразильский форвард повредил колено – из-за этого он может пропустить еще одну-две встречи. Российский защитник получил ушиб в матче 24-го тура против "Енисея" (2:0) – он восстановится к игре 26-го тура против "Рубина".
"СЭ"
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