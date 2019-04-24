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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Арнор Сигурдссон: мы убедительно переиграли "Анжи" и очень этим довольны

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы над "Анжи" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что у его команды не было проблем с мотивацией на игру с соперником.

- Какие впечатления от матча?

- Это была важная для нас победа. Хорошо, что мы выиграли 2:0, потому что в предыдущих матчах мы допустили осечки и потерю очков. Это непростительно для команды, которая борется за Лигу чемпионов. Сегодня мы выиграли убедительно, поэтому очень довольны.

- Не было ли проблем с настроем, учитывая, что "Анжи" сейчас находится в тяжелой ситуации?

- У нас нет проблем с мотивацией. Мы всегда выходим на поле с целью сделать все лучше, чем в предыдущем матче. В этом плане у нас никаких проблем нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сигурдссон Анжи ЦСКА
Сегодня, 23:23
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#2  Фрэнк Дьюкс   (Сегодня, 23:34)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Фонтанка
ну xyлe, герои, блдь.

Вам тоже двушку отгрузили, херой с девичьей памятью. И как раз он один из них и забил smiley
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#1  Фонтанка  Питер (Сегодня, 23:32)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Арнор Сигурдссон: мы убедительно переиграли "Анжи" и очень этим довольны

После 5-0 от нас, ну xyлe, герои, блдь.


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" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
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