Россия РПЛ 2018/19
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ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
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Арнор Сигурдссон: мы убедительно переиграли "Анжи" и очень этим довольны
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы над "Анжи" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что у его команды не было проблем с мотивацией на игру с соперником.
- Какие впечатления от матча?
- Это была важная для нас победа. Хорошо, что мы выиграли 2:0, потому что в предыдущих матчах мы допустили осечки и потерю очков. Это непростительно для команды, которая борется за Лигу чемпионов. Сегодня мы выиграли убедительно, поэтому очень довольны.
- Не было ли проблем с настроем, учитывая, что "Анжи" сейчас находится в тяжелой ситуации?
- У нас нет проблем с мотивацией. Мы всегда выходим на поле с целью сделать все лучше, чем в предыдущем матче. В этом плане у нас никаких проблем нет.
"Спорт-Экспресс"
- Какие впечатления от матча?
- Это была важная для нас победа. Хорошо, что мы выиграли 2:0, потому что в предыдущих матчах мы допустили осечки и потерю очков. Это непростительно для команды, которая борется за Лигу чемпионов. Сегодня мы выиграли убедительно, поэтому очень довольны.
- Не было ли проблем с настроем, учитывая, что "Анжи" сейчас находится в тяжелой ситуации?
- У нас нет проблем с мотивацией. Мы всегда выходим на поле с целью сделать все лучше, чем в предыдущем матче. В этом плане у нас никаких проблем нет.
"Спорт-Экспресс"
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