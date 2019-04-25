"Зенит": срок восстановления Маркизио составит от 4 до 6 месяцев

Срок восстановления полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио после травмы мениска составит от четырех до шести месяцев. Об этом пресс-служба "Зенита" сообщила в телеграме.Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года на правах свободного агента.