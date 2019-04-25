Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Юрий Дюпин: деньги "Анжи"? У меня вот "Кубань" закрылась, пять зарплат там не получил

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин после матча с ЦСКА (0:2) говорит о своем будущем и долгах махачкалинцев перед футболистами.

– Главный тренер говорит нам: "У вас есть два часа Премьер-лиги, все остальное, за стенами стадиона – не уровень. Это ваши два часа, наслаждайтесь тем, что вы здесь". Конечно, тяжело в такой ситуации находиться. Но если уж мы попали в такую ситуацию, то должны достойно из нее выходить. С высоко поднятой головой. Ни на кого не надеяться, только на свои силы.

– Сколько вам не платят?

– Давайте не будем об этом. Не хочу насчет денег ничего говорить. Уже достали эти разговоры насчет денег.

– Как можно выходить на поле с высоко поднятой головой, если вам не платят почти год?

– Очень просто. Многие мечтают просто выйти на футбольное поле, вне зависимости от того, будут у них деньги или нет. Находим свою мотивацию. Я, например, понимаю, что бог дал мне шанс выходить и играть с такими футболистами, как в ЦСКА, "Зените" или "Краснодаре". На одном поле с ними играть и показывать себя. Конечно, век футболиста короток, здоровье не вечное. Года дают о себе знать. За это время надо какой-то капитал заработать, чтобы после футбола было на что жить. У меня, допустим, нет другого образования. Обидно, что нет возможности что-то накопить и чувствовать уверенность в своем будущем. Я верю, что в будущем все будет хорошо, и деньги догонят нас.

– Нет мысли: "Если сейчас не заплатят, что я буду делать дальше?"

– Я буду искать новый клуб и двигаться дальше. Независимо от того, заплатит "Анжи" или нет. Это очевидно.

– Рассчитываете, что деньги еще можно получить?

– Надеяться... У меня вот "Кубань" закрылась, так и не получил ни пять зарплат, ни премиальных. Я всегда надеюсь на лучшее.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дюпин Анжи
Сегодня, 12:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама