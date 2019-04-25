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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Александр Кокорин: не понимал, почему Бобкова и Куропаткин садились ко мне на колени

Форвард "Зенита" Александр Кокорин на сегодняшнем заседании суда начал давать показания по своему участию в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

"Почему клал ноги на стол? Не могу сказать. Как вариант: из-за ноги. После игры и из-за травмы мне не совсем комфортно сидеть. Как могу объяснить, что Бобкова садилась мне на колени? Лучший вопрос. Я пересматривал видео и не понимал, почему она и Куропаткин садились ко мне на колени. Я не просил никого на меня залезать. Почему не попросил этого не делать? Не знаю, это было бы тоже странно, всё-таки всё это было в шутку, а я уставший, было всё равно. Хотелось кушать. Не мог же я оттолкнуть девушку да и друга своего тоже. Хотелось позавтракать и поехать домой.

Что касается поцелуев с Бобковой, то инициатива была её, в любом случае. Вы всё сами видите. А что касается поцелуев, то мы по видео не можем разобраться, кто кому какие удары наносил. А поцелуев там тем более не разобрать", - цитирует Кокорина "чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:17
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9
(4)
#9  Gnome  Алматы (Сегодня, 19:15)
  • 0
  •  (4)

то травма, поэтому ноги на стол клал, то позволял к себе на травмированную ногу садиться кому-то. Типа погреть и полечить?


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 18:57)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Кошки всегда садятся на больные места человеков.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Гринч  СПб (Сегодня, 18:57)
  • -2
  •  (4)

Вон менты не в служебное время,в гражданке, избили человека и тот умер,одного в сизо,а остальные двое под домашним...Скажите где же справедливость?


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#6  SergioV  Белгород (Сегодня, 18:52)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Я же говорю, мог бы давно признать: "Взбесился. Ударил стулом по голове в состоянии аффекта. О своём поступке сожалею и раскаиваюсь. Готов понести любое справедливое наказание."
И на свободу б выпустили из-за отсидки в СИЗО, и в моральном плане из урода в мужика превратился. Но нет же!!!
"Понятия не имею, что они на коленях делали. Ноги на стол закинул, потому что болели..." Тфу, бл@ть!!!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:39)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Блин, какое значение все это имеет к делу? Кто к кому куда садился, кто кого целовал, кто кого имел... Позор российскому суду! confused


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:28)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxd
Ахахаха, какой тупой футболист..)))

Футболист, как раз неплохой, а вот с интеллектом у Саши совсем плохо.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:27)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Садились на колени и шептали: хочешь большой и чистой любви?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 18:19)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
любви хотели? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 18:19)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Ахахаха, какой тупой футболист..)))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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