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Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Оренбург
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Ахмата" на матч 26-го тура чемпионата России.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузинью, Тетте, Кардозу, Луценко, Марков

Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Панченко

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай

Запасные: Гудиев, Родолфу, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Митришев, Мбенг
Теги: Динамо Ахмат
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