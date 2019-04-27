Россия РПЛ 2018/19
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18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (11)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (11)
17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (5)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (5)
14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (38)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (38)
13:49
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (20)
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (20)
12:49
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
10:51
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
10:03
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (23)
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (23)
Вчера, 23:21
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав
Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Ахмата" на матч 26-го тура чемпионата России.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузинью, Тетте, Кардозу, Луценко, Марков
Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Панченко
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай
Запасные: Гудиев, Родолфу, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Митришев, Мбенг
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузинью, Тетте, Кардозу, Луценко, Марков
Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Панченко
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай
Запасные: Гудиев, Родолфу, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Митришев, Мбенг
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