Россия РПЛ 2018/19
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Аленичев: ребята захотели большего – обыграть чемпиона. Этого делать не надо было (видео)
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о поражении в матче 26-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2).
- У "Локомотива" сегодня было ощутимое преимущество, превзошли нас по ударам. Но за исключением попадания в перекладину особых голевых моментов в первом тайме у него не было. После перерыва случился автогол, к сожалению. Но потом мы поверили в свои силы, поверили, что можем сравнять счет, и сумели отыграться. Потом ребята захотели большего – обыграть действующего чемпиона. На мой взгляд, этого делать не надо было. Пошел открытый футбол, и Фарфан воспользовался быстрой атакой", - приводит слова Аленичева корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
- У "Локомотива" сегодня было ощутимое преимущество, превзошли нас по ударам. Но за исключением попадания в перекладину особых голевых моментов в первом тайме у него не было. После перерыва случился автогол, к сожалению. Но потом мы поверили в свои силы, поверили, что можем сравнять счет, и сумели отыграться. Потом ребята захотели большего – обыграть действующего чемпиона. На мой взгляд, этого делать не надо было. Пошел открытый футбол, и Фарфан воспользовался быстрой атакой", - приводит слова Аленичева корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
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