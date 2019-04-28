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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Аленичев: ребята захотели большего – обыграть чемпиона. Этого делать не надо было (видео)

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о поражении в матче 26-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2).



- У "Локомотива" сегодня было ощутимое преимущество, превзошли нас по ударам. Но за исключением попадания в перекладину особых голевых моментов в первом тайме у него не было. После перерыва случился автогол, к сожалению. Но потом мы поверили в свои силы, поверили, что можем сравнять счет, и сумели отыграться. Потом ребята захотели большего – обыграть действующего чемпиона. На мой взгляд, этого делать не надо было. Пошел открытый футбол, и Фарфан воспользовался быстрой атакой", - приводит слова Аленичева корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Теги: Аленичев Енисей Локомотив Rвидео
Сегодня, 16:15
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6
(1)
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 17:14)
  • +2
  •  (2)
online

Сенатор захотел стать Великим Тренером,а этого делать не надо было.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  Sergeevich   (Сегодня, 16:59)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
laughing
Локо нужнее было.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#4  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 16:52)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ублюдок
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#3  Тамбовский волк  Тамбов (Сегодня, 16:51)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не ожидал от Аленичева таких слов(((
Парень теряет свой авторитет...
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
#2  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 16:45)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
***ука! Он хоть думает что говорит?!! Как так можно про свою команду говорить?!!! Что за гнилой человек(((
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:33)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
На мой взгляд, этого делать не надо было

Конечно, не надо! "Локомотиву" ведь очки нужнее...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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