Россия РПЛ 2018/19
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"Краснодар" и ЦСКА объявили стартовые составы
"Краснодар" и ЦСКА объявили стартовые составы на очный матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин, Вандерсон, Классон, Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Васин, Набабкин, Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин, Вандерсон, Классон, Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Васин, Набабкин, Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.
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