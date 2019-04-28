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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Краснодар" и ЦСКА объявили стартовые составы

"Краснодар" и ЦСКА объявили стартовые составы на очный матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин, Вандерсон, Классон, Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Васин, Набабкин, Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.
Теги: Краснодар ЦСКА
Сегодня, 17:59
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12
(2)
#12  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 19:00)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: лад
Если Каборе в начале встречи подсадить на желтую карточку, все пойдет как надо.

армия обязана играть честно. Значит вы на армия, раз такие мысли smirk


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!"
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#11  Krasnodaretz  Краснодар (Сегодня, 18:53)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: sraptakpain
.еще и Набабкин в основе

У нас нет нападающего,Игнатьев с Уткиным,дети из академии,уровня максимум ФНЛ,нет основного защитника и капитана Мартыновича,вот это проблемы
Регистрация: 25.03.2016 [жалоба]
#10  Sashass   (Сегодня, 18:49)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
даже не знаю...ну, за ничью...боевую!
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:44)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LEGOLAS-22
Юридически 8

Но мы же не в суде smirk
Цитата: sraptakpain
не путай значения слов российский и русский

Если бы я их путал, то написал бы "6"
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 18:43)
  • -2
  •  (2)

Дивеев быстро оклемался от сотряса blush


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#7  лад  USSR (Сегодня, 18:33)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Если Каборе в начале встречи подсадить на желтую карточку, все пойдет как надо.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#6  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 18:26)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Gotikaoleg
Краснодар затормозил, думаю кони выиграют 2-0

кони дико нестабильны, потому кто знает чего ожидать.еще и Набабкин в основе
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#5  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 18:26)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
семь

Юридически 8 smiley
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#4  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 18:25)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vasiliy
у цска 8 игроков российских -народная команда

семь

не путай значения слов российский и русский
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:23)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vasiliy
у цска 8 игроков российских -народная команда

семь
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  vasiliy   (Сегодня, 18:22)
  • -1
  •  (5)
online

у цска 8 игроков российских -народная команда wink
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#1  Gotikaoleg   (Сегодня, 18:13)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар затормозил, думаю кони выиграют 2-0
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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