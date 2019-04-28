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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Михаил Грушевский: теперь ЦСКА нельзя назвать фаворитом в борьбе за третье место

Михаил Грушевский: теперь ЦСКА нельзя назвать фаворитом в борьбе за третье место Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Краснодара" (0:2) в 26-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Думаю, для игроков ЦСКА крайне неожиданным оказалось то, что хозяева сыграют крайне необычным для себя образом, т.е. вторым номером. Ну и гол-недоразумение в начале игры сказался на команде. Складывалось ощущение, что "армейцы" непривычно много суетятся и допускает необязательные потери. ЦСКА крайне взволновало такое начало матча и выбранного плана "Краснодаром" на игру.

В первом тайме мне совсем не нравилось что происходило в первом тайме, хотя подходы были, и пенальти на Марио Фернандесе был... но игра в первом тайме меня мало радовала. С выходом Щенникова мы заиграли лучше, качественно, в атаке получались хорошие комбинации, но и потерь было всё равно необычно много. Голевых моментов я у нас и не припоминаю. Были неплохие комбинации, заблокированные удары, но я не вспомню эпизод, в ходе которого Сафонов выручил бы свою команду. Он сработал блестяще перед вторым голом своей команды, но нельзя сказать, что сегодня он совершал подвиги.

А это значит, что нашим атакам не хватало либо последнего, либо предпоследнего усилия. Ощущение что ЦСКА сразу оказался не в своей тарелке. Может, команда перегорела, либо значимость матча так сказалась. Но не свой футбол сегодня показал ЦСКА. И на мой взгляд, совокупность разных факторов, а также очередная вынужденная замена в перерыве - всё это сказалось на команде в негативном смысле. Проблемы поднакопились, и привели к тому, что "Краснодар", не показав свой фирменный футбол, контролировал ход матча. И после второго гола "быков" было ощущение, что они ближе к третьему голу, чем мы к первому.

Хотя на последних секундах матча можно было поставить ещё один пенальти после толчка в спину Бекао. Но это не перечёркивает заслуженность победы "Краснодара". А вот не назначенный пенальти в первом тайме на Марио... гипотетически это могло вернуть "армейцев" в игру, матч мог бы пойти иначе. Однако арбитр не увидел здесь нарушения, а ещё не увидел нарушения со стороны Игнатьева и Каборе, которые к этому моменту уже "висели" на карточках. Я ни в коем случае не утверждаю, что это повлияло на результат, но на ход матча повлияло. И я хотел бы снова обратиться к уважаемому Александру Егорову и узнать, как он объяснит абсолютно выверенные решения арбитра в сегодняшнем матче.

- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:

После этого поражения шансы резко упали. "Локомотив" и "Краснодар" получили очень серьёзную фору. Мы будем надеяться, но теперь ЦСКА нельзя назвать фаворитом в борьбе за третье место. Ситуация тяжёлая, но надеюсь, что матч с "Динамо" мы проведём существенно лучше.
Теги: Грушевский ЦСКА Краснодар
Вчера, 23:05
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