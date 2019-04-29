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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Артем Дзюба может пропустить матч "Зенита" с "Ахматом"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рискует пропустить матч 27-го тура чемпионата России с "Ахматом", который состоится 4 мая в Грозном.

Дзюба получил травму в концовке игры 26-го тура с "Крыльями Советов" (4:2), сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Вопрос по Дзюбе, насколько он готов сыграть с учетом повреждения, полученного в конце матча", - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Также Семак рассказал о состоянии Сердара Азмуна, получившего повреждение на разминке, и Юрия Жиркова.

"Азмун получил сильный ушиб. Придя в раздевалку, врачи сверяли его возможность выйти на поле. Состояние Азмуна не усугубили. У него другое повреждение, которое ему мешает. Хуже не становится, поэтому должен сыграть в следующем матче. У Жиркова есть определенные проблемы с микротравмами, его состояние не усугубилось", - добавил Семак.
Теги: Зенит Ахмат Дзюба
Сегодня, 07:31
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#1  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 08:15)
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Болеет за:
«Зенит»
Всем здоровья! Все молодцы!
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
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