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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Гурам Аджоев: у "Арсенала" всегда нулевой бюджет на трансферы

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал трансферную политику клуба.

"Это действительно проблема. Мы каждое лето теряем по 7-8 футболистов, приходится создавать команду фактически заново. Стараемся, но это не так уж просто. У нас все три года, что я работаю в Туле, нулевой бюджет на трансферы. Все средства уходят на зарплаты, премиальные, перелеты, проживание, работу офиса, академии и т. д.

И мы очень благодарны губернатору Тульской области Алексею Дюмину за то, что клуб крепко стоит на ногах в финансовом плане. Но на новичков у нас денег нет. А бесплатно сильного футболиста найти крайне трудно — их разбирают более богатые конкуренты, они просят серьезные подъемные. Вот и берем в аренду тех, кто чем-то не устраивает другие клубы", - цитирует Аджоева СДЗД.
Теги: Аджоев Арсенал Тула
Сегодня, 10:53
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#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:00)
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Болеет за:
«Спартак»
нам нужен Гендиректором вместо Измайлова, либо Жирков, при котором мы стали чемпионами и при котором в команду пришли : Промес, Джикия, Селихов, Фернандо, Зелуиш, Адриано, Зобнин! но у Федуна, почему-то на него зуб... если нет, то Аджоева!
он здорово работал в Динамо и при нем тогда Динамо показало лучшие результаты в чемпионате и еврокубках за многие годы! да и в Туле при минимуме средств очень умно ведет селекцию!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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