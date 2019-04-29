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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
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Отец Влашича: Никола должен сыграть с "Зенитом"

Повреждение, которое получил хавбек ЦСКА Никола Влашич в матче с "Краснодаром", не должно помешать 21-летнему футболисту принять участие в важнейшей для армейцев встрече 28-го тура с "Зенитом" (12 мая, Санкт-Петербург). Об этом сказал отец Николы – Йоско.

– Думаю, через две недели Никола уже будет в строю, нет сигналов, что он что-то порвал или сломал. Две недели назад он подвернул эту ногу, она была перевязана, и вот эту же самую ногу он повредил в подкате, поэтому покидал поле с помощью товарищей по команде. Очень жаль, ведь Никола набрал такую форму!

При этом ближайший матч 27-го тура с "Динамо" (5 мая) Влашич вне зависимости от состояния здоровья пропустит из-за дисквалификации.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Влашич ЦСКА Зенит
Сегодня, 18:28
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:57)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Очень жаль, ведь Никола набрал такую форму!

Не набрал, просто одел.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 18:32)
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Болеет за:
«Шинник»
коням в такой ситуации дисква должна быть не такой досадной, если и так пропустил бы
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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