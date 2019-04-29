Россия РПЛ 2018/19
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Отец Влашича: Никола должен сыграть с "Зенитом"
Повреждение, которое получил хавбек ЦСКА Никола Влашич в матче с "Краснодаром", не должно помешать 21-летнему футболисту принять участие в важнейшей для армейцев встрече 28-го тура с "Зенитом" (12 мая, Санкт-Петербург). Об этом сказал отец Николы – Йоско.
– Думаю, через две недели Никола уже будет в строю, нет сигналов, что он что-то порвал или сломал. Две недели назад он подвернул эту ногу, она была перевязана, и вот эту же самую ногу он повредил в подкате, поэтому покидал поле с помощью товарищей по команде. Очень жаль, ведь Никола набрал такую форму!
При этом ближайший матч 27-го тура с "Динамо" (5 мая) Влашич вне зависимости от состояния здоровья пропустит из-за дисквалификации.
"Спорт-Экспресс"
– Думаю, через две недели Никола уже будет в строю, нет сигналов, что он что-то порвал или сломал. Две недели назад он подвернул эту ногу, она была перевязана, и вот эту же самую ногу он повредил в подкате, поэтому покидал поле с помощью товарищей по команде. Очень жаль, ведь Никола набрал такую форму!
При этом ближайший матч 27-го тура с "Динамо" (5 мая) Влашич вне зависимости от состояния здоровья пропустит из-за дисквалификации.
"Спорт-Экспресс"
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