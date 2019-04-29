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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Кононов: получается двигаться в своём направлении. Чувствую доверие от игроков

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей с "Рубином" в матче 26-го тура РПЛ рассказал о положительных моментах в своей работе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

- Что получается? В первую очередь то, что мы двигаемся в своём направлении. Мне очень нравится, что команда хочет играть в этот футбол. Есть доверие, это для тренера самое главное.

– Видно, что 35-летний Ещенко оказывает Вам какое-то доверие. А команда… Либо она психологически сломлена…

– Мы отыграли достаточно непростые матчи за 10 дней. Конечно, здесь, возможно, наложилась несвежесть. В первую очередь из-за этого мы переходили из обороны в атаку, играли в пас не так быстро.

Бывают игры, как в Туле, где полностью провалили первый тайм. Потом было не так просто собраться.

У меня доверие к игрокам большое, что я чувствую и с их стороны. А дальше – работать.

– На команду навалилась такая череда неудач, из которой её может вытащить только единение ребят. Но не кажется, что они бьются единым коллективом друг за друга.

– Команда проводит сложный психологически сезон ещё с начала чемпионата. Но мы выправляем ситуацию. Команда не так разрознена, как это было раньше. Я 100 процентов вам говорю, что мы двигаемся. Коллектив и команда у нас есть. Эти трудности меняют психологический фон, но мы сейчас все вместе сядем поговорим, такого раньше не было.

Я вижу, как он общаются. Ни в одной команде нет, чтобы все были вместе. Всегда есть небольшие группы, иностранцы. Это нормальное явление. Главное, чтобы они друг за друга работали.

Сегодня была очень сложная физически и психологически игра, но они боролись друг за друга. Хочется большего, но имеем что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил.
Теги: Кононов Спартак
Вчера, 22:58
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8
(3)
#8  MIG  Piter (Сегодня, 00:15)
  • +1
  •  (1)
online

Не, ну пока всем очень нравится! И Федуну, и нам-болельщикам других команд grin дайте Олегу еще поработать!
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#7  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Вчера, 23:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
[quote=Vlad-ОБЖ 66]Он издевается?!

Просто у него свое мнение !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:46)
  • 0
  •  (4)

– А что у "Спартака" получается?

– В первую очередь то, что мы двигаемся в своем направлении. И команда хочет играть в свой футбол. Это получается. И у меня получается иметь доверие, для тренера это самое главное.

– Но почему же команда выглядит сломленной?

– Дело в том, что мы отыграли непростые матчи за эти девять-десять дней. Возможно, функционально наложилось. Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас. Да, такие игры бывают, как с "Арсеналом", после них тяжело собраться. В любом случае доверие к игрокам у меня большое. Как и у них ко мне, я это чувствую.
– "Вы считаете, что вы справляетесь с работой тренера "Спартака"?"

– А вы справляетесь?

– Думаю, что да.

– Ну вот и я справляюсь.
Он издевается?! flushed


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  Mitryas   (Вчера, 23:33)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
В правильном направлении двигаетесь товарищи
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#4  RenarTickle  Москва (Вчера, 23:19)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
"Команда хочет играть в этот футбол". Что я сейчас прочитал?.. expressionless neutral_face no_mouth
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Вчера, 23:14)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сyка, конченый мyдак!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  Поло   (Вчера, 23:07)
  • +5
  •  (5)
online

в чувстве юмора ему точно не откажешь)))))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#1  Toorch   (Вчера, 23:01)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Что за направление? На дно?
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
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