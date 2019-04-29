Россия РПЛ 2018/19
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Кононов: получается двигаться в своём направлении. Чувствую доверие от игроков
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей с "Рубином" в матче 26-го тура РПЛ рассказал о положительных моментах в своей работе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
- Что получается? В первую очередь то, что мы двигаемся в своём направлении. Мне очень нравится, что команда хочет играть в этот футбол. Есть доверие, это для тренера самое главное.
– Видно, что 35-летний Ещенко оказывает Вам какое-то доверие. А команда… Либо она психологически сломлена…
– Мы отыграли достаточно непростые матчи за 10 дней. Конечно, здесь, возможно, наложилась несвежесть. В первую очередь из-за этого мы переходили из обороны в атаку, играли в пас не так быстро.
Бывают игры, как в Туле, где полностью провалили первый тайм. Потом было не так просто собраться.
У меня доверие к игрокам большое, что я чувствую и с их стороны. А дальше – работать.
– На команду навалилась такая череда неудач, из которой её может вытащить только единение ребят. Но не кажется, что они бьются единым коллективом друг за друга.
– Команда проводит сложный психологически сезон ещё с начала чемпионата. Но мы выправляем ситуацию. Команда не так разрознена, как это было раньше. Я 100 процентов вам говорю, что мы двигаемся. Коллектив и команда у нас есть. Эти трудности меняют психологический фон, но мы сейчас все вместе сядем поговорим, такого раньше не было.
Я вижу, как он общаются. Ни в одной команде нет, чтобы все были вместе. Всегда есть небольшие группы, иностранцы. Это нормальное явление. Главное, чтобы они друг за друга работали.
Сегодня была очень сложная физически и психологически игра, но они боролись друг за друга. Хочется большего, но имеем что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил.
- Что получается? В первую очередь то, что мы двигаемся в своём направлении. Мне очень нравится, что команда хочет играть в этот футбол. Есть доверие, это для тренера самое главное.
– Видно, что 35-летний Ещенко оказывает Вам какое-то доверие. А команда… Либо она психологически сломлена…
– Мы отыграли достаточно непростые матчи за 10 дней. Конечно, здесь, возможно, наложилась несвежесть. В первую очередь из-за этого мы переходили из обороны в атаку, играли в пас не так быстро.
Бывают игры, как в Туле, где полностью провалили первый тайм. Потом было не так просто собраться.
У меня доверие к игрокам большое, что я чувствую и с их стороны. А дальше – работать.
– На команду навалилась такая череда неудач, из которой её может вытащить только единение ребят. Но не кажется, что они бьются единым коллективом друг за друга.
– Команда проводит сложный психологически сезон ещё с начала чемпионата. Но мы выправляем ситуацию. Команда не так разрознена, как это было раньше. Я 100 процентов вам говорю, что мы двигаемся. Коллектив и команда у нас есть. Эти трудности меняют психологический фон, но мы сейчас все вместе сядем поговорим, такого раньше не было.
Я вижу, как он общаются. Ни в одной команде нет, чтобы все были вместе. Всегда есть небольшие группы, иностранцы. Это нормальное явление. Главное, чтобы они друг за друга работали.
Сегодня была очень сложная физически и психологически игра, но они боролись друг за друга. Хочется большего, но имеем что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил.
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