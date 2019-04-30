Россия РПЛ 2018/19
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Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником
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15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (1)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (1)
09:45
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Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
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Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев признался, что с уважением относится к критике Геннадия Орлова.
"Честно – я всегда уважительно относился к Орлову, потому что он взрослый человек, и это его личное мнение. А еще могу сказать, что Геннадий Орлов, когда я играл в "Локомотиве", называл меня лучшим опорником России. Поэтому у меня нет вопросов – это работа такая: когда ты играешь хорошо, о тебе говорят хорошо, и наоборот. К этому нужно нормально относиться, просто есть некоторые вещи, которые нельзя говорить, существуют же рамки", – сказал Оздоев.
СЭ
"Честно – я всегда уважительно относился к Орлову, потому что он взрослый человек, и это его личное мнение. А еще могу сказать, что Геннадий Орлов, когда я играл в "Локомотиве", называл меня лучшим опорником России. Поэтому у меня нет вопросов – это работа такая: когда ты играешь хорошо, о тебе говорят хорошо, и наоборот. К этому нужно нормально относиться, просто есть некоторые вещи, которые нельзя говорить, существуют же рамки", – сказал Оздоев.
СЭ
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