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Ростов
Ахмат
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев признался, что с уважением относится к критике Геннадия Орлова.

"Честно – я всегда уважительно относился к Орлову, потому что он взрослый человек, и это его личное мнение. А еще могу сказать, что Геннадий Орлов, когда я играл в "Локомотиве", называл меня лучшим опорником России. Поэтому у меня нет вопросов – это работа такая: когда ты играешь хорошо, о тебе говорят хорошо, и наоборот. К этому нужно нормально относиться, просто есть некоторые вещи, которые нельзя говорить, существуют же рамки", – сказал Оздоев.

СЭ
Теги: Оздоев Локомотив Зенит Орлов
Сегодня, 15:27
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#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:32)
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Болеет за:
«Спартак»
А ведь в прошлом году он о тебе высказывался не так хорошо,когда ты протирал штанишки на лавке!Забыл,батенька?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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