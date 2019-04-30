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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Егоров: рука Вандерсона и падение Фернандеса в борьбе с Каборе – это пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал некоторые моменты в матче 26-го тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА (2:0).

"Если мы говорим о моменте, когда прошёл прострел от Набабкина и мяч попал в руку Вандерсона, то арбитру Иванову следовало назначить пенальти. Конечно, это было тяжело увидеть, потому что руки были перед грудью и своей спиной Вандерсон перекрыл обзор. Было бы легче, если бы мяч поменял направление или ушёл на угловой. Здесь руки были перед грудью, было лёгкое касание, но руки увеличили объём тела, поэтому следовало назначить пенальти.

Также был момент во втором тайме, когда после подачи углового Каборе завалил в штрафной Марио Фернандеса руками. В этом случае тоже нужно было назначить пенальти. Судья Иванов хорошо двигался, контролировал игру, но мы имеем две ошибки, которые повлияли на ход игры", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
Теги: Егоров Вандерсон Каборе
Сегодня, 17:41
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(3)
#4  Egorysche   (Сегодня, 19:10)
  • +1
  •  (1)
online

про удаление каборе ничего сказать не хочет?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#3  pisto   (Сегодня, 19:02)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Так значит всё места распределили заранее,нужно было Галицкого в ЛЧ сунуть,пришло его время,а бомжей чемпионами,Дюков не зря пришёл.Значит мы и кони на следующий сезон в ЛЧ.


Москалев пендаль не поставил в матче Спартак- Зенит - это он куда вас распределял? Но так то конечно, секта ведь демонстрирует чемпионский футбол и только козни Газпрома позволяют всяким Арсеналам иметь вас в хвост и в гриву laughing
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 18:36)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Так значит всё места распределили заранее,нужно было Галицкого в ЛЧ сунуть,пришло его время,а бомжей чемпионами,Дюков не зря пришёл.Значит мы и кони на следующий сезон в ЛЧ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 17:43)
  • +4
  •  (4)

кому это теперь интресно. Три очка вернут?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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