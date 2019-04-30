Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:16
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (2)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (2)
09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
08:58
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Александр Егоров: рука Вандерсона и падение Фернандеса в борьбе с Каборе – это пенальти
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал некоторые моменты в матче 26-го тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА (2:0).
"Если мы говорим о моменте, когда прошёл прострел от Набабкина и мяч попал в руку Вандерсона, то арбитру Иванову следовало назначить пенальти. Конечно, это было тяжело увидеть, потому что руки были перед грудью и своей спиной Вандерсон перекрыл обзор. Было бы легче, если бы мяч поменял направление или ушёл на угловой. Здесь руки были перед грудью, было лёгкое касание, но руки увеличили объём тела, поэтому следовало назначить пенальти.
Также был момент во втором тайме, когда после подачи углового Каборе завалил в штрафной Марио Фернандеса руками. В этом случае тоже нужно было назначить пенальти. Судья Иванов хорошо двигался, контролировал игру, но мы имеем две ошибки, которые повлияли на ход игры", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
"Если мы говорим о моменте, когда прошёл прострел от Набабкина и мяч попал в руку Вандерсона, то арбитру Иванову следовало назначить пенальти. Конечно, это было тяжело увидеть, потому что руки были перед грудью и своей спиной Вандерсон перекрыл обзор. Было бы легче, если бы мяч поменял направление или ушёл на угловой. Здесь руки были перед грудью, было лёгкое касание, но руки увеличили объём тела, поэтому следовало назначить пенальти.
Также был момент во втором тайме, когда после подачи углового Каборе завалил в штрафной Марио Фернандеса руками. В этом случае тоже нужно было назначить пенальти. Судья Иванов хорошо двигался, контролировал игру, но мы имеем две ошибки, которые повлияли на ход игры", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.