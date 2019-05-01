Вячеслав Малафеев пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

Бывший голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев пожелал скорейшего выздоровления голкиперу "Порту" Икеру Касильясу."Выздоравливай, чемпион!" – написал Малафеев.Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена.