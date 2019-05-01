Россия РПЛ 2018/19
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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Вячеслав Малафеев пожелал Касильясу скорейшего выздоровления
Бывший голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев пожелал скорейшего выздоровления голкиперу "Порту" Икеру Касильясу.
"Выздоравливай, чемпион!" – написал Малафеев.
Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена.
"СЭ"
"Выздоравливай, чемпион!" – написал Малафеев.
Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена.
"СЭ"
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