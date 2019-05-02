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Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Мать поздравила Кирилла Кокорина с днем рождения

Светлана Кокорина, мать Кирилла Кокорина, поздравила своего сына с 20-м днем рождения. Сейчас он, как и его брат Александр, выступающий за "Зенит" находится в СИЗО.

"Ты человек, рождения которого все ждали. Ты тот, кто безумно любит жизнь, кто каждый день дарит любовь и улыбки своим родным. Ты тот, для которого честь и достоинство семьи будут всегда стоять выше всего. За свои 20 лет ты уже много видел и многое смог оценить. Истины, сыночек, не знает никто, а правда у каждого своя! Желаю тебе здоровья и скорейшего воссоединения с семьей! Ты рожден быть счастливым! С днем рождения! Р.S. Очень хочу поздравить еще Шумилина Игоря и Протасовицкого Александра с днем рождения! Вы просто нереальные ребята! Вы настоящие! Таких как вы мало! Будьте всегда здоровы и бесконечно счастливы! Я очень рада, что познакомилась с вами", - написала Светлана Кокорина в Инстаграме.

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Ты человек, рождения которого все ждали. Ты тот, кто безумно любит жизнь, кто каждый день дарит любовь и улыбки своим родным. Ты тот, для которого честь и достоинство семьи будут всегда стоять выше всего. За свои 20 лет ты уже много видел и многое смог оценить. Истины, сыночек, не знает никто, а правда у каждого своя! Желаю тебе здоровья и скорейшего воссоединения с семьей! Ты рождён быть счастливым! С Днём Рождения! Р.S. Очень хочу поздравить ещё Шумилина Игоря и Протасовицкого Александра с Днём Рождения! Вы просто нереальные ребята! Вы настоящие! Таких как вы мало! Будьте всегда здоровы и бесконечно счастливы! Я очень рада, что познакомилась с вами??

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Теги: Кокорин
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