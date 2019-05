Мать поздравила Кирилла Кокорина с днем рождения

View this post on Instagram

Ты человек, рождения которого все ждали. Ты тот, кто безумно любит жизнь, кто каждый день дарит любовь и улыбки своим родным. Ты тот, для которого честь и достоинство семьи будут всегда стоять выше всего. За свои 20 лет ты уже много видел и многое смог оценить. Истины, сыночек, не знает никто, а правда у каждого своя! Желаю тебе здоровья и скорейшего воссоединения с семьей! Ты рождён быть счастливым! С Днём Рождения! Р.S. Очень хочу поздравить ещё Шумилина Игоря и Протасовицкого Александра с Днём Рождения! Вы просто нереальные ребята! Вы настоящие! Таких как вы мало! Будьте всегда здоровы и бесконечно счастливы! Я очень рада, что познакомилась с вами??