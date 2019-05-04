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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

"Ахмат" - "Зенит": Дзюба не попал в заявку питерцев

"Ахмат" и "Зенит" объявили стартовые составы на предстоящий матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Аблае.
Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Шатов, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Гойло, Анюков, Набиуллин, Неут, Маммана, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.
Теги: Зенит Ахмат
Сегодня, 15:32
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16
(1)
#16  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 17:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрю игру - игры нет...Команду словно подменили.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 17:06)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Заболотного и Мусаева есть шанс сыграть, русские вылетают.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32)
  • -1
  •  (1)

Нобоа и Шатов... Нобоа для меня загадка какая-то, а Олега я до сих пор считаю сильнейшим российским АПЗ. Просто травмы и перестроиться с "человека, который отвлекает внимание от Халка" не так-то просто. Надо, чтобы набирал форму, а классический плеймейкер, вроде Аршавина, Халка или хотя бы Жулиано в составе у нас обязательно появится.
Удивляют запасные Ахмеда. Родолфо, Бериша и даже САМ Кадыров. + Балай. Тут можно даже предположить, что Гинер закинул Рамзану, чтобы мы выиграли, а ЦСКА отпустили с целым очком. Ну или на ничейку уже наши с Ахмедом договорились, чтобы торжественно порвать ЦСКА на переполненном стадионе.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 16:26)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VitL
Цитата: Городовой
Ну и Азмуну отгрузить очередную парочку круглых.

посмотрим, каков он без Дзюбы

Что, никогда не видел?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  Neighbor   (Сегодня, 16:09)
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Набиуллин, Неут, Маммана,

Неуд! Все они там неуды недоделаные


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#11  VitL  Белгород (Сегодня, 16:02)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Ну и Азмуну отгрузить очередную парочку круглых.

посмотрим, каков он без Дзюбы
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#10  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:52)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Наглядный пример действия лимита- приходится выпускать никакущего Шатова, а больше и некого, Кузяев, Ерохин и Кокорин вне игры. А ведь Ахмат будет бороться за каждый мяч.

Кузяев ещё не полностью восстановился


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#9  Городовой  Россия (Сегодня, 15:52)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Естественно у него травма и рисковать игроком Семак не станет.Дернул мышцу,через недельку думаю будет в строю.Состав оборонительный и в принципе это правильно насытить центр поля,с конями надо так же сделать-кони обожают автобус и игру вторым номером,но фокус в том что им в Питере нужна будет победа,,а играть первым номером они не умеют просто.Шатов наверное шанс заслужил своими выходами на замену,плюс лимит.Удачи нам.Ну и Азмуну отгрузить очередную парочку круглых.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#8  Neighbor   (Сегодня, 15:52)
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не питерцев, а запитерастов - кто там из Питера? joy


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#7  vertel  латвия (Сегодня, 15:50)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наглядный пример действия лимита- приходится выпускать никакущего Шатова, а больше и некого, Кузяев, Ерохин и Кокорин вне игры. А ведь Ахмат будет бороться за каждый мяч.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#6  ujhsysx  Москва (Сегодня, 15:46)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
Заболотного в старт, срочно!!!!!
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:42)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shatronok
Неут, новый игрок?

Как и Манамма, Шавот и Азнум.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:41)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
scorpion 69,
если Локо в этом туре споткнётся, а мы выиграем у чехов (хотя ты прав, играем мы с ними крайне неудачно), то и с конями можно будет даже и не ничейку... smirk
Пущай молодняк играет!


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#3  shatronok  Россия (Сегодня, 15:40)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Неут, новый игрок?
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#2  scorpion 69  колпино (Сегодня, 15:37)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ROCKER
Дзюбиньо должен отдохнуть
Мы и так чемпионы

не согласен,с чехами и так играть неудобно,а победа нам нужна очень чтобы с конями ничейку скатать и ЗОЛОТО У НАС
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#1  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:35)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюбиньо должен отдохнуть
Мы и так чемпионы
Ну и Неут в запасе тоже радует! laughing


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
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