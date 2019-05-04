Россия РПЛ 2018/19
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17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
"Ахмат" - "Зенит": Дзюба не попал в заявку питерцев
"Ахмат" и "Зенит" объявили стартовые составы на предстоящий матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Аблае.
Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Шатов, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Гойло, Анюков, Набиуллин, Неут, Маммана, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Аблае.
Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Шатов, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Гойло, Анюков, Набиуллин, Неут, Маммана, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.
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