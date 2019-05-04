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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Эммануэль Эменике: я хотел бы вернуться в "Спартак"

Экс-нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике рассказал, что хотел бы вернуться в московский клуб.

"Хотел бы вернуться в "Спартак". В России провел отличные два года. Я здорово играл, у "Спартака" великолепные фанаты — все было замечательно. Это все благодаря Карпину. Он отличный человек и был мне, как отец. Когда я пришел в клуб, то долго не мог забить. Но Карпин верил в меня. Помню свой первый гол, который забил в ворота ЦСКА. Думаю, что это один из лучших моих голов в России.

Когда-нибудь приеду на матч "Спартак" — ЦСКА. Может даже в следующем сезоне. Если окажусь в другой российской команде, то сердцем буду со "Спартаком". Могу точно сказать одно — не пойду в ЦСКА", — приводит слова 31-летнего Эменике Матч ТВ.

Нигерийский форвард выступал за "Спартак" в 2011–2013 годах и забил 24 гола в 51 матче. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Теги: Эменике Спартак
Сегодня, 15:38
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(4)
#2  Робсон   (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (1)

Свободным агентом -почему нет?
Нимели и Тьюба прокачает.
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 16:04)
  • -1
  •  (5)

почему бы и нет? народный негр
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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