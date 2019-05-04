Россия РПЛ 2018/19
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Эммануэль Эменике: я хотел бы вернуться в "Спартак"
Экс-нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике рассказал, что хотел бы вернуться в московский клуб.
"Хотел бы вернуться в "Спартак". В России провел отличные два года. Я здорово играл, у "Спартака" великолепные фанаты — все было замечательно. Это все благодаря Карпину. Он отличный человек и был мне, как отец. Когда я пришел в клуб, то долго не мог забить. Но Карпин верил в меня. Помню свой первый гол, который забил в ворота ЦСКА. Думаю, что это один из лучших моих голов в России.
Когда-нибудь приеду на матч "Спартак" — ЦСКА. Может даже в следующем сезоне. Если окажусь в другой российской команде, то сердцем буду со "Спартаком". Могу точно сказать одно — не пойду в ЦСКА", — приводит слова 31-летнего Эменике Матч ТВ.
Нигерийский форвард выступал за "Спартак" в 2011–2013 годах и забил 24 гола в 51 матче. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
"Хотел бы вернуться в "Спартак". В России провел отличные два года. Я здорово играл, у "Спартака" великолепные фанаты — все было замечательно. Это все благодаря Карпину. Он отличный человек и был мне, как отец. Когда я пришел в клуб, то долго не мог забить. Но Карпин верил в меня. Помню свой первый гол, который забил в ворота ЦСКА. Думаю, что это один из лучших моих голов в России.
Когда-нибудь приеду на матч "Спартак" — ЦСКА. Может даже в следующем сезоне. Если окажусь в другой российской команде, то сердцем буду со "Спартаком". Могу точно сказать одно — не пойду в ЦСКА", — приводит слова 31-летнего Эменике Матч ТВ.
Нигерийский форвард выступал за "Спартак" в 2011–2013 годах и забил 24 гола в 51 матче. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
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