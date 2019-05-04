"Зенит" стал чемпионом России!

"Локомотив", проиграв в 27-м туре чемпионата России тульскому "Арсеналу", потерял математические шансы на чемпионство.Чемпионом России в нынешнем сезоне стал питерский "Зенит", который после 27-туров имеет в своем активе 58 очков. Отрыв петербуржцев составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака в любом случае опередит железнодорожников.