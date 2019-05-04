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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Зенит" стал чемпионом России!

"Локомотив", проиграв в 27-м туре чемпионата России тульскому "Арсеналу", потерял математические шансы на чемпионство.

Чемпионом России в нынешнем сезоне стал питерский "Зенит", который после 27-туров имеет в своем активе 58 очков. Отрыв петербуржцев составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака в любом случае опередит железнодорожников.
Теги: Зенит
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#124  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:52)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отличная! Отличная новость! Ушёл на физкультурку печальный, посмотрев невнятную игру. А возвращаюсь усталый, но довольный, и - опа! Такая вишенка на тортик!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#123  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
чепушила пердивная

Вы Крылья на 15 очков делаете и мы вас на 15... нет никаких ассациаций...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#122  bobovzenit  Калининград (Сегодня, 21:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
yuri,
Добрый вечер. Как-то год назад (или чуть раньше или чуть позже), если Вы помните, мы с Вами общались по-поводу назначения главного тренера Зенита. И я тогда хотел у руля нашей команды видеть Семака. Вы же были против. Ну а теперь каково же Ваше мнение????
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#121  RoboGeo  Эс Пи Би (Сегодня, 21:49)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всех наших с победой! Отдельные поздравления Дзюбинатору!


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
#120  shatronok  Россия (Сегодня, 21:49)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит и всех болельщиков с чемпионством!!! Но чёрт возьми, кто бы мог предположить перед началом чемпионата что мы станем чемпионами? Бикеич! Снимаю шляпу.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#119  Шмайхель   (Сегодня, 21:48)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: madhate
Что будет то, поехавший? Иди лучше ачело потуши
Х.ли акаешь ,чепушила пердивная? Защеканец волжский.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#118  Ъ_Ъ   (Сегодня, 21:45)
  • +1
  •  (3)
online

Вечер в хату smile Кокорин кстати тоже как и Дзюба впервые стал чемпионом, сидя на нарах laughingЧифирнуть бы по этому поводу ништяк smirk
Регистрация: 4.05.2019 [жалоба]
#117  yuri  спб (Сегодня, 21:45)
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Egg
Брысь под лавку,мяучело



Коту слишком много лет , чтобы оскорбляться на тех кого ипут, ипали и надеюсь в будущем оттрахают по самые гланды, сэр. Возомнили из себя черт знает что наглотавшись... борща, господа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#116  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:44)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Насколько я знаю, чемпионство мы празднуем сегодня благодаря победе Тулы, а не Зенита.

Благодаря набранным 58 очкам..., а что до Тулы, то как спартачи..радовались что Терек их чемпионами сделал.... Не уподобляйся.... Тем более сегодня. Зенит чемпион!!!!


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#115  Egg  mars (Сегодня, 21:43)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Egg
Что ж повезло бомжарне.Однако не по сеньке шапка !


Везет только тому кто везет, а кого ипут по 7-0 должны молчать и слушать, слушать и молчать. А не рыло разевать на пустом месте!

Брысь под лавку,мяучело
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#114  madhate  Вальхалла (Сегодня, 21:42)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Шмайхель
Цитата: madhate
Кончено это не ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
Кончено будет ,когда твоё самарское гомно в стыках просрёт и отправится туда ,где ему настоящее место.

Что будет то, поехавший? Иди лучше ачело потуши, rab i pidoras.


--------------------
такие вы долбоёбы...
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#113  лунатик  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:41)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
здорово на троне!
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
#112  yuri  спб (Сегодня, 21:41)
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: Egg
Что ж повезло бомжарне.Однако не по сеньке шапка !


Везет только тому кто везет, а кого ипут по 7-0 должны молчать и слушать, слушать и молчать. А не рыло разевать на пустом месте!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#111  зенитовец  СССР (Сегодня, 21:40)
  • -1
  •  (7)
online

Дзюба, встречай самолет чемпионов с цветами и шампанским...
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#110  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:40)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: АБВ
Кокорину медаль дадут?

разумеется


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#109  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 21:40)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Looka
Зенит в этом сезоне реально заслужил чемпионство. Поздравления всем болелам Зенита.
За Дзюбу рад, тоже заслужил!

Ну по мне чемпионской была только одна игра и все. Ну а так результат в таблице что называется. Поздравляю с чемпионством!!! Ну а весенний чемпион - Арсенал, полюбому. Надо же так всех претендентов то дрюкать....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#108  Egg  mars (Сегодня, 21:39)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что ж повезло бомжарне.Однако не по сеньке шапка !
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#107  АБВ  М (Сегодня, 21:37)
  • 0
  •  (2)

Зенит с Чемпионством! Кокорину медаль дадут?
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#106  Шмайхель   (Сегодня, 21:36)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: madhate
Кончено это не ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
Кончено будет ,когда твоё самарское гомно в стыках просрёт и отправится туда ,где ему настоящее место.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#105  Blessing  Спб (Сегодня, 21:35)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пинком отгнав от трона лохов,
И свинью засунув в конявое стремя,
Эй, которые там временные, слазь,
Кончилось ваше время!!!

Капля никотина, раннее.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#104  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:34)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Зенит в этом сезоне реально заслужил чемпионство. Поздравления всем болелам Зенита.
За Дзюбу рад, тоже заслужил!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#103  madhate  Вальхалла (Сегодня, 21:33)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Кончено это не ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР, но тоже круто!


--------------------
такие вы долбоёбы...
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#102  shipbilder   (Сегодня, 21:31)
  • +1
  •  (3)
online

Phil,
уважаемый,примите валерьяночки ,расслабтесь лягте спать,может завтра и полегчает
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#101  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 21:30)
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мои поздравления Зениту. В этом сезоне добыли чемпионство по праву. Не теряли важных очков. Артёму поздравления, нашел команду где стал чемпионом. Сергея с дебютом, как игрок был классным и как тренер начал хорошо.
Вообщем, Питер гуляй, заслужили!
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#100  Sasha84  Череповец (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит чемпион!!!!!!
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#99  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Зенит с титулом..Богданыч все-таки молодец, делал команду из того что было,в межсезонке добавил штрихи к портрету и убрал лишнее..Не шедевр, но добротная картина вышла.Без особых спадов команда пришла к чемпионству за три тура до окончания чемпионата.Локомотив убил интригу.Удачи в ЛЧ!..

Спасибо! Удивительный ты человек...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#98  RenarTickle  Москва (Сегодня, 21:29)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов: будем бороться за чемпионство.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#97  Шмайхель   (Сегодня, 21:28)
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
почему как только подпись под профилем болею за Спартак, так какое то говно обязательно?
На.уй сам дойдёшь чмо епанное?


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#96  AndNow60  Карелия (Сегодня, 21:27)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю команду, тренеров, болельщиков с чемпионством. Поздравляю Санкт-Петербург. ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!! blush


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#95  Шмайхель   (Сегодня, 21:26)
  • -15
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DMS
У кого ДЗЮБА,тем чемпионства не видать?
Если бы полено не выделывалось ,то уже пару лет в статусе чемпиона ходило ,а теперь - всё та же тормозная деревяшка, чей поезд к золоту пришёл с солидным опозданием .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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