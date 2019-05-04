Олег Кононов впервые с 2013 года победил в Екатеринбурге

В матче 27-го тура "Спартак" со счетом 1:0 обыграл на выезде "Урал".Для главного тренера москвичей Олега Кононова эта победа стала третьей в 11 встречах со "шмелями".В последний раз он праздновал успех в Екатеринбурге в октябре 2013 года, когда "Краснодар" добился успеха – 2:0. После этого Кононов добился на Урале одной ничьей и четырежды уступил.