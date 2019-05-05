Россия РПЛ 2018/19
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Антон Шунин: очень рад, что "Спартак" выиграл у "Урала". Они молодцы (видео)
Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2).
- Расстроены. Как воздух нужны были три очка. Нужно решать свои задачи, но мы чуть не дотерпели.
Нам не сейвы, а победы нужны. Поэтому я просто расстроен, как и команда. Но матч был интересным и понравился болельщикам. Наверное, счет закономерный.
- Согласны, что когда счет стал 2:2, то могли и выиграть, и проиграть?
- Да. Начались качели в конце матча, это очень нравятся болельщикам. Мы могли и проиграть, и выиграть.
- Почему "Динамо" исторически очень неудобный для ЦСКА соперник?
- Это у ЦСКА надо спрашивать.
- Почему "Динамо" неудачно играл на стандартах?
- Надо отдать должное сопернику, который хорошо воспользовался стандартом. Не каждый раз видишь такие голы. Но так получилось.
- Юсупов сказал, что приходится болеть за "Спартак" в матче с вашими конкурентами.
- Самое главное, чтобы наши конкуренты не набрали очки. Очень рад, что "Спартак" выиграл. Они молодцы.
Rusfootball.info
- Расстроены. Как воздух нужны были три очка. Нужно решать свои задачи, но мы чуть не дотерпели.
Нам не сейвы, а победы нужны. Поэтому я просто расстроен, как и команда. Но матч был интересным и понравился болельщикам. Наверное, счет закономерный.
- Согласны, что когда счет стал 2:2, то могли и выиграть, и проиграть?
- Да. Начались качели в конце матча, это очень нравятся болельщикам. Мы могли и проиграть, и выиграть.
- Почему "Динамо" исторически очень неудобный для ЦСКА соперник?
- Это у ЦСКА надо спрашивать.
- Почему "Динамо" неудачно играл на стандартах?
- Надо отдать должное сопернику, который хорошо воспользовался стандартом. Не каждый раз видишь такие голы. Но так получилось.
- Юсупов сказал, что приходится болеть за "Спартак" в матче с вашими конкурентами.
- Самое главное, чтобы наши конкуренты не набрали очки. Очень рад, что "Спартак" выиграл. Они молодцы.
Rusfootball.info
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