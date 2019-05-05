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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Антон Шунин: очень рад, что "Спартак" выиграл у "Урала". Они молодцы (видео)

Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2).



- Расстроены. Как воздух нужны были три очка. Нужно решать свои задачи, но мы чуть не дотерпели.

Нам не сейвы, а победы нужны. Поэтому я просто расстроен, как и команда. Но матч был интересным и понравился болельщикам. Наверное, счет закономерный.

- Согласны, что когда счет стал 2:2, то могли и выиграть, и проиграть?

- Да. Начались качели в конце матча, это очень нравятся болельщикам. Мы могли и проиграть, и выиграть.

- Почему "Динамо" исторически очень неудобный для ЦСКА соперник?

- Это у ЦСКА надо спрашивать.

- Почему "Динамо" неудачно играл на стандартах?

- Надо отдать должное сопернику, который хорошо воспользовался стандартом. Не каждый раз видишь такие голы. Но так получилось.

- Юсупов сказал, что приходится болеть за "Спартак" в матче с вашими конкурентами.

- Самое главное, чтобы наши конкуренты не набрали очки. Очень рад, что "Спартак" выиграл. Они молодцы.

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Теги: Шунин Динамо ЦСКА Спартак Rвидео
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#1  vasiliy   (Сегодня, 19:44)
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а я буду рад если в стыках потягаетесь и в фнл выскочите -сами не играете и другим не даете а просераете только в товарняках попутног ветра confused
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
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