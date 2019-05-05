Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал победу "Зенита" в чемпионате России."Отечественный специалист Сергей Семак сделал чемпионом РФ по футболу питерский "Зенит"! В последние годы успеха добились Юрий Семин ("Локомотив") и Леонид Слуцкий (ЦСКА).На подходе – целая плеяда других российских тренеров. Вот так бы нам и национализацию элит провести!", – написал Зюганов в твиттере.