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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал победу "Зенита" в чемпионате России.

"Отечественный специалист Сергей Семак сделал чемпионом РФ по футболу питерский "Зенит"! В последние годы успеха добились Юрий Семин ("Локомотив") и Леонид Слуцкий (ЦСКА).

На подходе – целая плеяда других российских тренеров. Вот так бы нам и национализацию элит провести!", – написал Зюганов в твиттере.
Теги: Зенит
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#31  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:25)
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: Хитрый Лис
Ракицкий отечественный, Азмун иранский, насколько я знаю. Барриоса забыл упомянуть.

Хахол, иранец и негр под предводительством двух хахлов сделали убогую Зинку чемпионом

Цитата: sanyapytilin
Это ты за Порошенко голосовал в 2014?

Чувырла, в Донецке в 2014 не голосовали. Последний раз в Донецке в 2012 выбирали - парламент. С тех пор у нас не выбирают, а как в рахе назначают
Цитата: sanyapytilin
Я видел тебя в очереди за нашим паспортом

Бухать прекращай, несчастный. От туалетной бумаги больше пользы, чем от бумажки с двуглавым мутантом на обложке


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#30  sanyapytilin   (Сегодня, 21:13)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый лис, чтобы говорить о чём-то, нужно иметь об этом представление...а ты сидишь в Питере и вещаешь...и обрубки твои однояйцевые подхрюкивают...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#29  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:09)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
одно? А я думал у нас Масквабад?

А что, не Масквабад? Натуральный зверушник, хотя и у нас, к сожалению. с этим неблагополучно.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#28  sanyapytilin   (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис, одно? А я думал у нас Масквабад? Так вот ты своим обрубкам проведи воспитательную беседу, а потом и меня поучай


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#27  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:04)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Valar
Браво отечественным игрокам Ракицкому и Азмуну, которые затащили этой весной!

Ракицкий отечественный, Азмун иранский, насколько я знаю. Барриоса забыл упомянуть.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#26  Valar   (Сегодня, 21:03)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Браво отечественным игрокам Ракицкому и Азмуну, которые затащили этой весной!


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#25  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:03)
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: Хитрый Лис
Глядишь, Москву тогда бы и перестали Москвабадом называть

Санкт-Чуркоград недалеко от Москвабада в этом плане ушел


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#24  sanyapytilin   (Сегодня, 21:02)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Секель ...откуда инфа? Это ты за Порошенко голосовал в 2014? Вот вас дураков много набралось. Я видел тебя в очереди за нашим паспортом...успешно? А, секель?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#23  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:59)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Там только Волга времён царя гороха ...он святой питерский царь

Насколько я знаю, у нас одна страна. Если у вас в Москве какое-то свое отдельное царство, откуда иногородних надо забирать, так и скажи. Хотя вместо того чтобы ненавидеть собственных соотечественников, лучше бы перестали сдавать квартиры чуркам. Глядишь, Москву тогда бы и перестали Москвабадом называть.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#22  utekay  Россия (Сегодня, 20:57)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
начните с псевдокоммуниста Зю.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#21  sanyapytilin   (Сегодня, 20:57)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ты Вовину прописку знаешь? Или декларацию его изучал?)))) Там только Волга времён царя гороха ...он святой питерский царь


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#20  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:56)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: sanyapytilin
Заберите Вову и всех его дружков

А зачем ты за него 20 лет голосуешь?


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#19  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:55)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Заберите Вову и всех его дружков фитерских обратно,

Куда их забирать, у них прописка московская.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#18  Nastroenie  Москва (Сегодня, 20:54)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Алкоголик в Москвабаде идёт за нацию?

Причем тут Москва? Существо чрезмерно употребляющее крепкие алкогольные напитки - по умолчанию не является человеком. Это животное. И в Москве и в рязани.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#17  sanyapytilin   (Сегодня, 20:53)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Масквабад? Это из Фитера говорят? Заберите Вову и всех его дружков фитерских обратно, сводите его на ваш знаменитый мост кадырова...
Вот твари, ещё рот открывают...совсем совесть потеряли


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#16  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:52)
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Хитрый Лис
ты еще не раз такое услышишь

если ты не закроешь свою поганую либерастическую пасть


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#15  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:48)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Семак - Украинец, Слуцкий - еврей, Сёмин - алкоголик.

Алкоголик в Москвабаде идёт за нацию?
Ну вы там и извра... ммм... девианты...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#14  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:47)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
не, ты ублюдoк болотный первый такое выcpaл

поверь, ты еще не раз такое услышишь, если не будешь лечиться


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#13  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:46)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Хитрый Лис
Тебе говорили, что ты ебaнутый?

не, ты ублюдoк болотный первый такое выcpaл


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#12  Volodia379   (Сегодня, 20:42)
  • +3
  •  (5)

Правильно говорит! Ворованое надо национализировать! Кучка бандитов обваровала весь народ и им за это ни чего потому что их прикрывает власть придержащая! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#11  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:41)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Именно для этого раха свои паспорта в ЛДНР раздает. Как раздаст, так национализация элит и случитс

Тебе говорили, что ты ебaнутый?


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:39)
  • -2
  •  (6)
online

Вот так бы нам и национализацию элит провести!

Именно для этого раха свои паспорта в ЛДНР раздает. Как раздаст, так национализация элит и случится


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#9  liasport433   (Сегодня, 20:36)
  • -2
  •  (8)

семак нихрена не сделал, позорная игра, унижение в ЛЕ, разница только в том что другие еще хуже играли, вас иметь будут в след году в ЛЧ
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#8  truten74   (Сегодня, 20:34)
  • -3
  •  (3)

vermis_64,
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#7  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:33)
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: Nastroenie
Семак - Украинец, Слуцкий - еврей, Сёмин - алкоголик.

Семак с Донбасса. А украинец он, еврей или алкоголик уже вторично. Донбасс порожняк не гонит


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#6  DMS  Советский союз (Сегодня, 20:30)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто о чем, а вшивый о колбасе по 2.20.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#5  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:28)
  • -8
  •  (10)
online

Зюганов что-то попутал. Убогую Зинку сделал чемпионом простой парень из Донбасса, при самой непосредственной помощи шахтеровских Тимощука и Ракицкого. Бомжи, молитесь на Донбасс, без Донбасса Зинка дно днищенское


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:27)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Честно не понял как одно к другому относится. Очередной любитель мешать спорт с политикой.

Цитата: american boy
когда к власти придут настоящие коммунисты Зюганов будет первым повешенным

вторым

Цитата: vermis_64
Шо? Опять? Не! На куй, на куй коммуняков

Сами идите туда. Накраденое только оставьте.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:23)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шо? Опять? Не! На куй, на куй коммуняков.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#2  american boy   (Сегодня, 20:22)
  • -3
  •  (3)

Ну эти то балаболы куда лезут, когда к власти придут настоящие коммунисты Зюганов будет первым повешенным))
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
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