Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 27-го тура Премьер-Лиги против ЦСКА (2:2).
- О матче:
Мне кажется, "Динамо" постепенно выходит из кризиса в атаке. Хоть в двух предыдущих матчах команда не забивала, но по игре видно, что определённые моменты при атакующих действиях налаживаются, сегодня мы увидели какую-то реализацию, причём сегодня в принципе использовали всё, что создали. Но проблемы остаются в организации атакующего футбола: не хватает нестандартных ходов, индивидуального мастерства, где-то мы боимся рисковать. Ну и если говорить об обороне, то остаётся проблема при стандартных положениях у наших ворот. Нам опять забивают после подач в штрафную, почти из вратарской площадки... это влияет на результат.
Я не могу объяснить такую игру "Динамо" при стандартах у своих ворот. Второй гол у ЦСКА забил 178-сантиметровый Нисимура, которого опекал 187-сантиметровый Марков. Ну казалось, в этой борьбе всё ясно, и тем не менее, маленький японец сумел опередить оппонента. Тяжело объяснить такую игру команды при стандартах. Может, вопрос работы на тренировках над этим компонентом или нехватки концентрации. Сегодня ещё нас как минимум 2 раза выручил Шунин, ему необходимо выразить благодарность за ничейный результат.
- Об упущенной победе и турнирной таблице:
Думаю, команда больше расстроена итоговым результатом. Да, у ЦСКА были явные голевые моменты, нас выручал Шунин, но и "Динамо" показывало свою игру и многое получалось. Однако как только мы начинаем отбиваться и мяч подальше отбивать - начинаются проблемы. Это происходит уже не в первый раз в текущем сезоне, как только мы ведём в счёте - мы сразу теряем уверенность, начинаем "пожарить" и выбивать куда попало. Какая-то нервозность присутствует, думаю, это следствие неуверенности в своих силах, нет запаса прочности, отсюда и такие действия.
- О предстоящей игре "Динамо" - "Ростов":
Сейчас любая встреча от ножа, на вес золота, мы боремся за то, чтобы избежать стыковых матчей. У "Ростова" хорошая, сбалансированная команда, у них поставленная игра. Матч будет непростой, но "Динамо" показывает, что может играть на равных с любым соперником, при условии что играть мы будем в свой футбол, а не сбиваться на судорожные действия.
- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:
"Армейцы" по-прежнему в гонке, и здесь всякое может быть. Но сегодня, честно говоря, ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня. Возможно, вопрос в исполнителях.
- О матче:
Мне кажется, "Динамо" постепенно выходит из кризиса в атаке. Хоть в двух предыдущих матчах команда не забивала, но по игре видно, что определённые моменты при атакующих действиях налаживаются, сегодня мы увидели какую-то реализацию, причём сегодня в принципе использовали всё, что создали. Но проблемы остаются в организации атакующего футбола: не хватает нестандартных ходов, индивидуального мастерства, где-то мы боимся рисковать. Ну и если говорить об обороне, то остаётся проблема при стандартных положениях у наших ворот. Нам опять забивают после подач в штрафную, почти из вратарской площадки... это влияет на результат.
Я не могу объяснить такую игру "Динамо" при стандартах у своих ворот. Второй гол у ЦСКА забил 178-сантиметровый Нисимура, которого опекал 187-сантиметровый Марков. Ну казалось, в этой борьбе всё ясно, и тем не менее, маленький японец сумел опередить оппонента. Тяжело объяснить такую игру команды при стандартах. Может, вопрос работы на тренировках над этим компонентом или нехватки концентрации. Сегодня ещё нас как минимум 2 раза выручил Шунин, ему необходимо выразить благодарность за ничейный результат.
- Об упущенной победе и турнирной таблице:
Думаю, команда больше расстроена итоговым результатом. Да, у ЦСКА были явные голевые моменты, нас выручал Шунин, но и "Динамо" показывало свою игру и многое получалось. Однако как только мы начинаем отбиваться и мяч подальше отбивать - начинаются проблемы. Это происходит уже не в первый раз в текущем сезоне, как только мы ведём в счёте - мы сразу теряем уверенность, начинаем "пожарить" и выбивать куда попало. Какая-то нервозность присутствует, думаю, это следствие неуверенности в своих силах, нет запаса прочности, отсюда и такие действия.
- О предстоящей игре "Динамо" - "Ростов":
Сейчас любая встреча от ножа, на вес золота, мы боремся за то, чтобы избежать стыковых матчей. У "Ростова" хорошая, сбалансированная команда, у них поставленная игра. Матч будет непростой, но "Динамо" показывает, что может играть на равных с любым соперником, при условии что играть мы будем в свой футбол, а не сбиваться на судорожные действия.
- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:
"Армейцы" по-прежнему в гонке, и здесь всякое может быть. Но сегодня, честно говоря, ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня. Возможно, вопрос в исполнителях.
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