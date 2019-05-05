У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо"

В Премьер-Лиге сегодня день не только ничьих, но и игроков с отличительными элементами экипировки. В московском дерби "армеец" Нисимура провернул операцию под кодовым названием "Маска", а в битве двух южных команд решающей оказалась операция "Шапочка для плавания". Rusfootball.info расшифровывает загадочные фразы и рассказывает о том, каким получился матч между "Ростовом" и "Краснодаром".

Никаких 5 защитников. Мусаев играет исключительно в 2 центральных и 2 крайних

"Ростов" играл слабо. Игра шла не по его плану

Пенальти в ворота "Ростова" - по делу или нет?

Замены "Краснодара" оказались неудачными

Шапочка для плавания - секрет успеха

Стартовый состав "Краснодара" в сегодняшней встрече мог наталкивать на мысль о том, что тренер "быков" решился отойти от излюбленной схем 4-3-3 и 4-1-4-1. Поводом для этого стало появление в основе Мартыновича вместо Уткина. Однако Мусаев еще на предматчевом интервью объяснил, что его команда предстанет в традиционном виде. Отбывший дисквалификацию Мартынович вернулся в центр обороны, а Фьолуссон был выдвинут в опорную зону, где ему предстояло сыграть в треугольнике с Газинским и Перейрой.30-летний исландец известен своим умениями начать атаку качественным первым пасом и вступить в отбор. И, в общем-то, он проявлял свои качества на позиции опорника. Делал грамотные передачи, выигрывал верховые единоборства, совершал достаточно большое количество выносов и перехватов. Но концовкой встречи Фьолуссон подпортил впечатление о своем выступлении. Именно он в голевой атаке "Ростова" должен был оказывать сопротивление Шомуродову, но вместо этого располагался на расстоянии от форварда и не смог прервать летящую на него подачу. Впрочем, подробнее об этом эпизоде позже.Действия Фьолуссона и всего "Краснодара" с 1-й и где-то до 80-й минуты необходимо оценивать через призму качества и уровня игры "Ростова". Команда Карпина демонстрировала плохой футбол. С самого начала встречи она отдала мяч и инициативу сопернику, желая сосредоточиться на контратаках с использованием свободных зон на чужой половине поля. Но с выходом из обороны, с развитием атак и с точностью передач у хозяев были большие проблемы.Фактически до гола Шомуродова у "Ростова" не было моментов, созданных с игры. Вся опасность исходила от штрафных или угловых. Да и она, по большому счету, пропадала после того, как "ростовчане" не особо удачно пытались их разыграть или нанести удар по воротам. Да, после перерыва подопечные Карпина стали играть лучше, но я все равно далек от мысли, что все шло по их плану."Краснодар", практически в три раза больше владевший мячом, само собой, чаще оказывался у ворот соперника. "Быки" не форсировали события, но проводили планомерное наступление, которое привело к тому, что они заработали пенальти. Безупречная реализация от Классона позволила гостям выйти вперед, почувствовать уверенность и более спокойно продолжать матч. Но поговорить хочется не об этом, а о справедливости назначения 11-метрового как такового. Валерий Карпин в послематчевом интервью вполне резонно заметил, что таких фолов внутри штрафной можно фиксировать по несколько штук в каждом матче.Зацеп Новосельцева действительно был не самым явным, и вряд ли бы поднялся большой скандал в случае отсутствия пенальти - момент подходит под определение "игровой". Но давайте обратим внимание на слова Паршивлюка. Защитник заявил, что внутри команды "ростовчане" уже неоднократно обсуждали подобные эпизоды - нет никакого смысла в таких ситуациях пускать в ход руки, ведь это повод для арбитра зафиксировать нарушение правил. Сегодня Казарцев сделал это. И, пожалуй, вопросы лучше задавать не ему, а неаккуратно сыгравшему Новосельцеву.Претендующий на попадание в Лигу Чемпионов клуб неплохо провел первый тайм и неплохо начал второй. И была ли тому причиной слабая игра "Ростова", в данном случае абсолютно не важно. "Краснодар" имел моменты, мог забивать еще один мяч и как минимум застраховать себя от случайно пропущенного гола. Но, во-первых, он не смог ничего реализовать, кроме пенальти. Во-вторых, ближе к концу встречи стал играть на удержание счета, что позволило "ростовчанам" нащупать некоторые игровые связи, которые в итоге и помогли отыграться. В-третьих, Мусаев не смог заменами изменить ход матча в лучшую сторону.Ари и Шапи не усилили игру "Краснодара". В последние 20 минут у гостей был только один заметный удар по воротам Песьякова, но и в этой ситуации Ари не смог попасть в створ из выгодного положения, которое ему создал Классон. При отсутствии опасных атак матч все равно можно было довести до победы грамотным контролем мяча и сведением риска контратак до нуля. Но и здесь сказалась замена Мусаева. Вышедший вместо Перейры Олссон заигрался в одном из эпизодов, что привело к потере, быстрому ответу от "Ростова" и голу Шомуродова. Ошибку своего игрока, кстати говоря, признал и сам Мусаев.А теперь наконец-то поговорим и о той самой синей шапочке, которая после сегодняшней игры может стать культовым предметом атрибутики ростовского клуба. Дело в том, что незадолго до конца матча Шомуродов получил рассечение в столкновении с Мартыновичем. Врачи "Ростова" остановили кровотечение и решили прибегнуть к не самому популярному решению предотвратить дальнейшее появление крови. Вместо традиционных пластырей и бинтов они использовали шапочку для плавания, которая смотрелась на голове Эльдора весьма забавно и экстравагантно.Впрочем, возможно, теперь такие методы будут применяться значительно чаще. Ведь именно в этой самой шапочке Шомуродов нанес точный удар головой, позволивший "Ростову" спасти ничью. Но, кроме юмора, давайте отметим, что голевая атака была бы невозможна без эффектной передачи от Еременко и без начального паса от Калачева, который смог отдать мяч в борьбе с нарушавшим правила Газинским. Кстати, Тимофей вернулся на поле после полугодового перерыва, связанного с восстановлением после травмы, и, можно сказать, сразу же помог сделать результат.