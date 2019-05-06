Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Прокурор потребовал Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву — год и 5 месяцев

Светлана Тарасова, прокурор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, огласила необходимые, по мнению обвинения, санкции в отношении футболистов.

По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(2)
#14  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:12)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вообще слов нет, кроме одного: позор. Нет у нас судебной системы. Просто нету.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#13  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 18:01)
  • +3
  •  (3)

Вот в таком государстве Мы все живём...кто то убивает...но он сын губернатора...Ребят не оправдываю...но это же Всем нормальным Людям понятно ....что это ПОКАЗУХА...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#12  Neighbor   (Сегодня, 17:59)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#11  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:57)
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Kane
В целом вполне адекватно. Как и ожидалось - отпустят в зале суда.

Многие на этом сайте такой расклад предполагали. Что интересно, из клубов больше всех пострадал Краснодар. Полагаю, теперь, возможно, вместе в Тереке-Ахмеде поиграют. Мамаев на контракте, Кокорин - в аренде.
P.S. А как они так высчитали, до месяцев? И если освободят, то будет ли компенсация Мамаеву и Протасовицкому? Они-то, типа, на месяц меньше нахулиганили.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#10  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 17:57)
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Савелий
Едрен батон,что значит дЭпутата задели...

Нет, тут дело не в депутате. К тому же гражданин Пак не депутат, а какой-то клерк в каком-то министерстве. Не суть.
Объясняю, как обстоит дело на самом деле.
За этих дураков уцепились, потому что в стране напряженка с мажорами всех мастей. То они по вечному огню ездят, то ментов гоняют целый день, то людей сбивают.
У одного папа зам губернатора, у второго папа нефтяной магнат, у третьего ментовский генерал, прокурор и тд и тп.
ИХ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ!)))
Эти футболисты свалились прокурорам и ментовским генералам, как манна небесная. Вот мол мы , как боремся с мажорами! Этих трогать то можно, потому что ни мамы председателя, ни папы генерала у них нет.
Они козлы отпущения, жертвы, чтобы своих неприкасаемых долбоебов не трогать, а отчетность поправить.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#9  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 17:56)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Как пить дать отпустят в зале суда. Ну может Кокорину месяц прийдется оттарабанить. Никто ж компенсацию платить не будет. Обычно дают чуть меньше чем прокурор просит. Вот и вся арифметика.


--------------------
Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
#8  zenit47  СПБ (Сегодня, 17:46)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
dreamcatcher,
Год за три если колонию поселения дадут

По обвинениям им лет шесть должны были дать, да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#7  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 17:43)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Kane
В целом вполне адекватно. Как и ожидалось - отпустят в зале суда.
Цитата: nofrills
почему отпустят ? полгодика почалются

Ну вы, блин математики.))
Просят полтора года, отсидели чуть больше пол-года. Сколько остается?
Второклассники...
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#6  american boy   (Сегодня, 17:41)
  • 0
  •  (2)

Савелий, какого депутата?
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#5  nofrills  Москва (Сегодня, 17:38)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Kane
В целом вполне адекватно. Как и ожидалось - отпустят в зале суда.

почему отпустят ? полгодика почалются
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#4  Kane  RA (Сегодня, 17:36)
  • -2
  •  (6)

В целом вполне адекватно. Как и ожидалось - отпустят в зале суда.
Регистрация: 16.04.2019 [жалоба]
#3  Савелий  Россия (Сегодня, 17:35)
  • -1
  •  (9)
online

Едрен батон,что значит дЭпутата задели... С таким раскладом тюрем не хватит в стране. Клоунада..
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 17:35)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
ништяк
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  Neighbor   (Сегодня, 17:34)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
мало


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама