Россия РПЛ 2018/19
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Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Прокурор потребовал Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву — год и 5 месяцев
Светлана Тарасова, прокурор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, огласила необходимые, по мнению обвинения, санкции в отношении футболистов.
По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.
"Чемпионат.сом"
По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.
"Чемпионат.сом"
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