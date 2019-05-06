Россия РПЛ 2018/19
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Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (6)
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (6)
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Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (2)
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Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
Александр Медведев: у Ивановича есть возможность продолжить карьеру в "Зените"
Президент "Зенита" Александр Медведев рассказал о ситуации с контрактом 35-летнего защитника Бранислава Ивановича.
"В договоре с Ивановичем есть опция, зависящая от количества матчей, которые он проведет. Он их отыграл, так что возможность продолжать здесь карьеру у него есть. Главное, чтобы были здоровье и желание", - цитирует Медведева "РБ".
"В договоре с Ивановичем есть опция, зависящая от количества матчей, которые он проведет. Он их отыграл, так что возможность продолжать здесь карьеру у него есть. Главное, чтобы были здоровье и желание", - цитирует Медведева "РБ".
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