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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Александр Медведев: у Ивановича есть возможность продолжить карьеру в "Зените"

Президент "Зенита" Александр Медведев рассказал о ситуации с контрактом 35-летнего защитника Бранислава Ивановича.

"В договоре с Ивановичем есть опция, зависящая от количества матчей, которые он проведет. Он их отыграл, так что возможность продолжать здесь карьеру у него есть. Главное, чтобы были здоровье и желание", - цитирует Медведева "РБ".
Теги: Медведев Иванович Зенит
Сегодня, 19:51
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#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дядька не помешает. Однозначно.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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