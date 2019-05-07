Николай Комличенко: не знаю, почему в Чехии меня сравнивают с Калашниковым, но прикольно

Россия РПЛ 2018/19
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09:19
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
07:09
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (1)
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (1)
03:53
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
Вчера, 23:55
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (4)
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (4)
Вчера, 23:28
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
Вчера, 23:05
Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая (1)
Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая (1)
Вчера, 22:43
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Вчера, 22:20
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (27)
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (27)
Вчера, 22:18
Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ (1)
Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ (1)
Вчера, 22:03
Адвокат Мамаева: все обвинения - искусственные и надуманные (1)
Адвокат Мамаева: все обвинения - искусственные и надуманные (1)
Вчера, 21:25
"Манчестер Сити" – "Лестер": стартовые составы
"Манчестер Сити" – "Лестер": стартовые составы
Вчера, 21:23
Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу (6)
Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу (6)
Вчера, 21:14
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (47)
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (47)
Вчера, 20:39
Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде
Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде
Вчера, 20:17
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
Вчера, 20:16
Валерий Кечинов: в этом сезоне "Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака" (9)
Валерий Кечинов: в этом сезоне "Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака" (9)
Вчера, 19:04
"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"
"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"
Вчера, 19:02
Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком (1)
Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком (1)
Николай Комличенко: не знаю, почему в Чехии меня сравнивают с Калашниковым, но прикольно
Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко поделился мыслями о сравнениях с известным советским и российским конструктором стрелкового оружия Михаилом Калашниковым.
"Чешские СМИ называют меня Калашниковым? Не знаю, почему именно такая параллель, но прикольно. Молодцы, что вспомнили про русского изобретателя Михаила Калашникова и его автомат", - цитирует Комличенко "Р-Спорт".
"Чешские СМИ называют меня Калашниковым? Не знаю, почему именно такая параллель, но прикольно. Молодцы, что вспомнили про русского изобретателя Михаила Калашникова и его автомат", - цитирует Комличенко "Р-Спорт".
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