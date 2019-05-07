Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Николай Комличенко: не знаю, почему в Чехии меня сравнивают с Калашниковым, но прикольно

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко поделился мыслями о сравнениях с известным советским и российским конструктором стрелкового оружия Михаилом Калашниковым.

"Чешские СМИ называют меня Калашниковым? Не знаю, почему именно такая параллель, но прикольно. Молодцы, что вспомнили про русского изобретателя Михаила Калашникова и его автомат", - цитирует Комличенко "Р-Спорт".
Теги: Комличенко
Сегодня, 11:04
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#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 11:11)
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: FedorFedorych
Главное , чтобы не с нашим Саней Калашниковым усатым балбесом.

а он забавный клуб в Киргизии тренировал под названием Живое пиво. это вам не птицефабрика)
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 11:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное , чтобы не с нашим Саней Калашниковым усатым балбесом.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
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