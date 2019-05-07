Россия РПЛ 2018/19
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Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал слухи о возможном переходе защитника "армейцев" Марио Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро.
- О возникшем слухе:
На мой взгляд, эта новость просто высосана из пальца. И основной для неё послужило недавнее интервью Геннадия Сергеевича Орлова. Конечно, "Зенит" периодически пытается обескровить конкурентов, но в отношении ЦСКА это не работало. Я знаю, что со стороны "Зенита" были не совсем корректные действия в отношении игроков "армейцев", ну и ещё Манчини будучи тренером питерцев пытался подкатить к Фернандесу. Но мой прогноз - Марио не перейдёт ни в "Зенит", ни в другой российский клуб. Его возможный уход из ЦСКА, думаю, связан только с предложением из Европы, скорее, из Испании. А слух про переход Фернандеса в "Зенит" - некачественно состряпанная сенсация.
- О словах агента Фернандеса: "Трансфер в "Зенит"? Пока это только слухи":
Знаю, что ЦСКА не получал предложений по Марио, а если бы и поступило - агент никак не может рассуждать на эту тему, ибо у "Зенита" нет права общаться ни с агентом, ни с Фернандесом. Сначала должно поступить предложение в клуб, и если в клубе ответят что потенциально согласны на сделку, только тогда покупатель может общаться с игроком и его представителями. Поэтому на данный момент всё это выглядит крайне неубедительно и провокационно. Это дешёвка.
Понятно, что в наше время всё возможно, но ЦСКА уникален в том числе стажем выступлений лидеров команды за команду. Не буду ничего говорить про Игоря Акинфеева, взгляните на Георгия Щенникова, Кирилла Набабкина, Алана Дзагоева... огромное количество футболистов практически всю карьеру провели в "красно-синих" цветах. Те же братья Березуцкие, Игнашевич. Лидерам ЦСКА не свойственно шататься по клубам.
Какие-то грани стёрлись, конечно. "Спартак" не стесняется брать игроков "Динамо", например. Но в футболе крайне редко происходят подобного рода трансферы, и уж тем более если мы говорим о ЦСКА. Кстати, это касается и тренерской позиции у "армейцев": долго работали Газзаев, Слуцкий, и, думаю, отработает и Гончаренко.
Марио Фернандес с 2012 года в ЦСКА, и я уверен что его переход в другой клуб РПЛ невозможен. Это чушь! Я думаю, что у "Зенита" определённые интересы могут быть, тем более в рамках отечественного футбола этот клуб может позволить себе любой трансфер, да и на международной арене они способны оформить заметную сделку. Но по Марио Фернандесу, думаю, это дурно и наскоро состряпанная новость.
- О вероятном трансфере в случае непопадания ЦСКА в Лигу чемпионов:
Уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ. Бывают предложения, от которых невозможно отказаться, но я уверен, что это не будет связано с переходом Марио в "Зенит".
- О возникшем слухе:
На мой взгляд, эта новость просто высосана из пальца. И основной для неё послужило недавнее интервью Геннадия Сергеевича Орлова. Конечно, "Зенит" периодически пытается обескровить конкурентов, но в отношении ЦСКА это не работало. Я знаю, что со стороны "Зенита" были не совсем корректные действия в отношении игроков "армейцев", ну и ещё Манчини будучи тренером питерцев пытался подкатить к Фернандесу. Но мой прогноз - Марио не перейдёт ни в "Зенит", ни в другой российский клуб. Его возможный уход из ЦСКА, думаю, связан только с предложением из Европы, скорее, из Испании. А слух про переход Фернандеса в "Зенит" - некачественно состряпанная сенсация.
- О словах агента Фернандеса: "Трансфер в "Зенит"? Пока это только слухи":
Знаю, что ЦСКА не получал предложений по Марио, а если бы и поступило - агент никак не может рассуждать на эту тему, ибо у "Зенита" нет права общаться ни с агентом, ни с Фернандесом. Сначала должно поступить предложение в клуб, и если в клубе ответят что потенциально согласны на сделку, только тогда покупатель может общаться с игроком и его представителями. Поэтому на данный момент всё это выглядит крайне неубедительно и провокационно. Это дешёвка.
Понятно, что в наше время всё возможно, но ЦСКА уникален в том числе стажем выступлений лидеров команды за команду. Не буду ничего говорить про Игоря Акинфеева, взгляните на Георгия Щенникова, Кирилла Набабкина, Алана Дзагоева... огромное количество футболистов практически всю карьеру провели в "красно-синих" цветах. Те же братья Березуцкие, Игнашевич. Лидерам ЦСКА не свойственно шататься по клубам.
Какие-то грани стёрлись, конечно. "Спартак" не стесняется брать игроков "Динамо", например. Но в футболе крайне редко происходят подобного рода трансферы, и уж тем более если мы говорим о ЦСКА. Кстати, это касается и тренерской позиции у "армейцев": долго работали Газзаев, Слуцкий, и, думаю, отработает и Гончаренко.
Марио Фернандес с 2012 года в ЦСКА, и я уверен что его переход в другой клуб РПЛ невозможен. Это чушь! Я думаю, что у "Зенита" определённые интересы могут быть, тем более в рамках отечественного футбола этот клуб может позволить себе любой трансфер, да и на международной арене они способны оформить заметную сделку. Но по Марио Фернандесу, думаю, это дурно и наскоро состряпанная новость.
- О вероятном трансфере в случае непопадания ЦСКА в Лигу чемпионов:
Уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ. Бывают предложения, от которых невозможно отказаться, но я уверен, что это не будет связано с переходом Марио в "Зенит".