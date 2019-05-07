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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ

Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал слухи о возможном переходе защитника "армейцев" Марио Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро.

- О возникшем слухе:

На мой взгляд, эта новость просто высосана из пальца. И основной для неё послужило недавнее интервью Геннадия Сергеевича Орлова. Конечно, "Зенит" периодически пытается обескровить конкурентов, но в отношении ЦСКА это не работало. Я знаю, что со стороны "Зенита" были не совсем корректные действия в отношении игроков "армейцев", ну и ещё Манчини будучи тренером питерцев пытался подкатить к Фернандесу. Но мой прогноз - Марио не перейдёт ни в "Зенит", ни в другой российский клуб. Его возможный уход из ЦСКА, думаю, связан только с предложением из Европы, скорее, из Испании. А слух про переход Фернандеса в "Зенит" - некачественно состряпанная сенсация.

- О словах агента Фернандеса: "Трансфер в "Зенит"? Пока это только слухи":

Знаю, что ЦСКА не получал предложений по Марио, а если бы и поступило - агент никак не может рассуждать на эту тему, ибо у "Зенита" нет права общаться ни с агентом, ни с Фернандесом. Сначала должно поступить предложение в клуб, и если в клубе ответят что потенциально согласны на сделку, только тогда покупатель может общаться с игроком и его представителями. Поэтому на данный момент всё это выглядит крайне неубедительно и провокационно. Это дешёвка.

Понятно, что в наше время всё возможно, но ЦСКА уникален в том числе стажем выступлений лидеров команды за команду. Не буду ничего говорить про Игоря Акинфеева, взгляните на Георгия Щенникова, Кирилла Набабкина, Алана Дзагоева... огромное количество футболистов практически всю карьеру провели в "красно-синих" цветах. Те же братья Березуцкие, Игнашевич. Лидерам ЦСКА не свойственно шататься по клубам.

Какие-то грани стёрлись, конечно. "Спартак" не стесняется брать игроков "Динамо", например. Но в футболе крайне редко происходят подобного рода трансферы, и уж тем более если мы говорим о ЦСКА. Кстати, это касается и тренерской позиции у "армейцев": долго работали Газзаев, Слуцкий, и, думаю, отработает и Гончаренко.

Марио Фернандес с 2012 года в ЦСКА, и я уверен что его переход в другой клуб РПЛ невозможен. Это чушь! Я думаю, что у "Зенита" определённые интересы могут быть, тем более в рамках отечественного футбола этот клуб может позволить себе любой трансфер, да и на международной арене они способны оформить заметную сделку. Но по Марио Фернандесу, думаю, это дурно и наскоро состряпанная новость.

- О вероятном трансфере в случае непопадания ЦСКА в Лигу чемпионов:

Уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ. Бывают предложения, от которых невозможно отказаться, но я уверен, что это не будет связано с переходом Марио в "Зенит".
Теги: Грушевский ЦСКА Фернандес Зенит
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