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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Сегодня в 14:00 суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Сегодня полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий узнают приговор.

Пресненский суд Москвы огласит приговор в 14:00 по московскому времени.

Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба "Эгоист" с водителем Виталием Соловчуком, второй – в "Кофемании" с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.

Ранее стало известно, что прокурор запросила для Кокорина 1,5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев.

Sports.ru
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 11:40
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#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:45)
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прокурор запросила для Кокорина 1,5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев.
smile
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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