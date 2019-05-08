Россия РПЛ 2018/19
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10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
09:50
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (13)
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (13)
Вчера, 22:51
Джейми Варди стал лучшим игроком АПЛ в апреле
Джейми Варди стал лучшим игроком АПЛ в апреле
Вчера, 22:27
РФС и РФПЛ проверят поле стадиона "Динамо" 16 мая
РФС и РФПЛ проверят поле стадиона "Динамо" 16 мая
Вчера, 22:23
Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что "Тоттенхэм" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов (1)
Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что "Тоттенхэм" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:04
"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
Вчера, 21:45
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Вчера, 21:42
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
Вчера, 20:55
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной" (1)
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной" (1)
Вчера, 20:25
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Вчера, 20:22
Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Сегодня в 14:00 суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Сегодня полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий узнают приговор.
Пресненский суд Москвы огласит приговор в 14:00 по московскому времени.
Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба "Эгоист" с водителем Виталием Соловчуком, второй – в "Кофемании" с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.
Ранее стало известно, что прокурор запросила для Кокорина 1,5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев.
Sports.ru
Пресненский суд Москвы огласит приговор в 14:00 по московскому времени.
Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба "Эгоист" с водителем Виталием Соловчуком, второй – в "Кофемании" с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.
Ранее стало известно, что прокурор запросила для Кокорина 1,5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев.
Sports.ru
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