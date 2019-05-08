Россия РПЛ 2018/19
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Александр Медведев: все трансферные слухи о "Зените" не имеют под собой никаких оснований
Президент "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о последних трансферных новостях вокруг клуба.
"Многочисленные слухи о трансферах игроков, как уходе, так и приходе, не имеют под собой никаких оснований. Ни индивидуальных, ни групповых, ни пакетных вариантов для одобрения советом директоров пока не подготовлено.
Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке и по мере подготовки различных вариантов будет выносить свои предложения совету директоров. Вот там уже могут быть как и индивидуальные сделки, так и групповые. Мы работаем, работаем системно, предложения готовятся. А пока всех прошу запастись терпением – чемпионат ещё не окончен.
Слишком много разговоров началось о группах приходящих игроков, о группах уходящих. Всё это не имеет под собой никаких оснований. Контракты действующих игроков и их будущее – ситуация схожая. Торопиться не надо, как говорили в известной советской комедии", - цитирует Медведева "Чемпионат".
"Многочисленные слухи о трансферах игроков, как уходе, так и приходе, не имеют под собой никаких оснований. Ни индивидуальных, ни групповых, ни пакетных вариантов для одобрения советом директоров пока не подготовлено.
Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке и по мере подготовки различных вариантов будет выносить свои предложения совету директоров. Вот там уже могут быть как и индивидуальные сделки, так и групповые. Мы работаем, работаем системно, предложения готовятся. А пока всех прошу запастись терпением – чемпионат ещё не окончен.
Слишком много разговоров началось о группах приходящих игроков, о группах уходящих. Всё это не имеет под собой никаких оснований. Контракты действующих игроков и их будущее – ситуация схожая. Торопиться не надо, как говорили в известной советской комедии", - цитирует Медведева "Чемпионат".
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