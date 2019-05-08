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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Медведев: все трансферные слухи о "Зените" не имеют под собой никаких оснований

Президент "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о последних трансферных новостях вокруг клуба.

"Многочисленные слухи о трансферах игроков, как уходе, так и приходе, не имеют под собой никаких оснований. Ни индивидуальных, ни групповых, ни пакетных вариантов для одобрения советом директоров пока не подготовлено.

Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке и по мере подготовки различных вариантов будет выносить свои предложения совету директоров. Вот там уже могут быть как и индивидуальные сделки, так и групповые. Мы работаем, работаем системно, предложения готовятся. А пока всех прошу запастись терпением – чемпионат ещё не окончен.

Слишком много разговоров началось о группах приходящих игроков, о группах уходящих. Всё это не имеет под собой никаких оснований. Контракты действующих игроков и их будущее – ситуация схожая. Торопиться не надо, как говорили в известной советской комедии", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Теги: Медведев Зенит
Сегодня, 13:44
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