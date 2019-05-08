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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча за оскорбления судей

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча российской Премьер-лиги за оскорбительные выражения в адрес судей после игры 27-го тура с "Енисеем", которая состоялась 3 мая в Красноярске и завершилась поражением махачкалинской команды со счетом 1:3.

В среду, 8 мая, Адиев по видеосвязи принял участие в заседании КДК РФС и извинился за свое поведение.

Главный судья матча "Енисей" — "Анжи" Павел Кукуян удалил футболиста махачкалинцев Роланда Гиголаева на 58-й минуте. На тот момент "Анжи" выигрывал 1:0, а в итоге потерпел поражение 1:3.

Sport24
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 14:35
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