Россия РПЛ 2018/19
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Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча за оскорбления судей
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча российской Премьер-лиги за оскорбительные выражения в адрес судей после игры 27-го тура с "Енисеем", которая состоялась 3 мая в Красноярске и завершилась поражением махачкалинской команды со счетом 1:3.
В среду, 8 мая, Адиев по видеосвязи принял участие в заседании КДК РФС и извинился за свое поведение.
Главный судья матча "Енисей" — "Анжи" Павел Кукуян удалил футболиста махачкалинцев Роланда Гиголаева на 58-й минуте. На тот момент "Анжи" выигрывал 1:0, а в итоге потерпел поражение 1:3.
Sport24
В среду, 8 мая, Адиев по видеосвязи принял участие в заседании КДК РФС и извинился за свое поведение.
Главный судья матча "Енисей" — "Анжи" Павел Кукуян удалил футболиста махачкалинцев Роланда Гиголаева на 58-й минуте. На тот момент "Анжи" выигрывал 1:0, а в итоге потерпел поражение 1:3.
Sport24
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