Россия РПЛ 2018/19
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16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (4)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (4)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (1)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (1)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (2)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (2)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
09:50
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Георгий Джикия: дай Бог, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись домой к своим семьям
Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что надеется на возвращение Александра Кокорина и Павла Мамаева к семьям. 8 мая будет оглашен приговор.
– 8 мая – завершение истории с Кокориным и Мамаевым. Прокурор запросила для них тюремные сроки. Вы – один из тех, кто их поддерживали. Что подумали, когда узнали, что их реально могут отправить в колонию?
– Что нужно просто дождаться среды. Дай Бог, чтобы все это закончилось, чтобы они вернулись домой к своим семьям, были рядом с близкими.
"Спорт-Экспресс"
– 8 мая – завершение истории с Кокориным и Мамаевым. Прокурор запросила для них тюремные сроки. Вы – один из тех, кто их поддерживали. Что подумали, когда узнали, что их реально могут отправить в колонию?
– Что нужно просто дождаться среды. Дай Бог, чтобы все это закончилось, чтобы они вернулись домой к своим семьям, были рядом с близкими.
"Спорт-Экспресс"
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