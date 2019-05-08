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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Георгий Джикия: дай Бог, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись домой к своим семьям

Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что надеется на возвращение Александра Кокорина и Павла Мамаева к семьям. 8 мая будет оглашен приговор.

– 8 мая – завершение истории с Кокориным и Мамаевым. Прокурор запросила для них тюремные сроки. Вы – один из тех, кто их поддерживали. Что подумали, когда узнали, что их реально могут отправить в колонию?

– Что нужно просто дождаться среды. Дай Бог, чтобы все это закончилось, чтобы они вернулись домой к своим семьям, были рядом с близкими.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Кокорин Мамаев Зенит Спартак
Сегодня, 15:17
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