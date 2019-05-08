Россия РПЛ 2018/19
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16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (4)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (4)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (1)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (1)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (2)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (2)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
09:50
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку
В Пресненском районном суде проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Судья Елена Абрамова приступила к чтению приговора. Суд установил вину игроков в хулиганстве и побоях.
Форвард "Зенита", его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Об эпизоде в "Кофемании" Абрамова зачитала: "Желая противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, нарушая общепризнанные нормы поведения. Из хулиганских побуждений, используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли не менее трех ударов в область головы ранее незнакомому Паку, причинив ему телесные повреждения и черепно-мозговую травму".
"Спорт-Экспресс"
Форвард "Зенита", его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Об эпизоде в "Кофемании" Абрамова зачитала: "Желая противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, нарушая общепризнанные нормы поведения. Из хулиганских побуждений, используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли не менее трех ударов в область головы ранее незнакомому Паку, причинив ему телесные повреждения и черепно-мозговую травму".
"Спорт-Экспресс"
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