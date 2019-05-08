Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку

В Пресненском районном суде проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Судья Елена Абрамова приступила к чтению приговора. Суд установил вину игроков в хулиганстве и побоях.

Форвард "Зенита", его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Об эпизоде в "Кофемании" Абрамова зачитала: "Желая противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, нарушая общепризнанные нормы поведения. Из хулиганских побуждений, используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли не менее трех ударов в область головы ранее незнакомому Паку, причинив ему телесные повреждения и черепно-мозговую травму".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев Краснодар Зенит
Сегодня, 15:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  Сибирячок   (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати,тут либо судья оговорилась, либо журналист дебил. Стул может быть только орудием, но никак не оружием.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Медведь Русский   (Сегодня, 16:19)
  • 0
  •  (0)
online

но ведь не было же черепно-мозговой травмы... Фарс продолжается. Кому то это видимо очень надо
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:17)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Стул- это не оружие. Это подручное средство. Признать стул "оружием" должна криминалистическая экспертиза.

гантели - тоже не оружие. Кухонный нож тоже.можно ли ими убить? Нужно ли их признавать оружием Или достаточно факта убийства?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 15:52)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стул- это не оружие. Это подручное средство. Признать стул "оружием" должна криминалистическая экспертиза.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама