Россия РПЛ 2018/19
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Суд не усмотрел предварительный сговор в действиях Кокорина и Мамаева
В Пресненском районном суде в среду проходит оглашание приговоров футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому, обвиняемым в хулиганстве и нападениях.
Подсудимые 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Компания друзей сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем — главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Судья Елена Абрамова читает, что вина подсудимых подтверждается доказательствами, а их показания опровергаются.
"Действия Соловчука нельзя считать провокационными по отношению к Кириллу Кокорину. Суд не может признать показания подсудимых как достоверные.
Судом установлено, что Соловчук никаких противоправных действий не совершал. Суд приходит к выводу, что подсудимые действовали умышленно по отношению к Соловчуку и осознавали последствия.
Поведение Пака было вежливым. Экспертиза, которая постановила, что Пак произнес матерное слово, носит вероятностный характер и не входит в компетенцию специалистов. Доводы стороны защиты, что Кокорин хотел присесть, опровергается показаниями Пака. Гайсин оскорбительных действий не совершал, обращался к окружающим с просьбой успокоиться. Протасовицкий и Мамаев причинили физическую боль и телесные повреждения", — зачитала судья.
В то же время судья не признала предварительный сговор, отметив, что Кокорин и компания действовали спонтанно.
Sport24
Подсудимые 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Компания друзей сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем — главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Судья Елена Абрамова читает, что вина подсудимых подтверждается доказательствами, а их показания опровергаются.
"Действия Соловчука нельзя считать провокационными по отношению к Кириллу Кокорину. Суд не может признать показания подсудимых как достоверные.
Судом установлено, что Соловчук никаких противоправных действий не совершал. Суд приходит к выводу, что подсудимые действовали умышленно по отношению к Соловчуку и осознавали последствия.
Поведение Пака было вежливым. Экспертиза, которая постановила, что Пак произнес матерное слово, носит вероятностный характер и не входит в компетенцию специалистов. Доводы стороны защиты, что Кокорин хотел присесть, опровергается показаниями Пака. Гайсин оскорбительных действий не совершал, обращался к окружающим с просьбой успокоиться. Протасовицкий и Мамаев причинили физическую боль и телесные повреждения", — зачитала судья.
В то же время судья не признала предварительный сговор, отметив, что Кокорин и компания действовали спонтанно.
Sport24
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