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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
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Суд не усмотрел предварительный сговор в действиях Кокорина и Мамаева

В Пресненском районном суде в среду проходит оглашание приговоров футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому, обвиняемым в хулиганстве и нападениях.

Подсудимые 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Компания друзей сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем — главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Судья Елена Абрамова читает, что вина подсудимых подтверждается доказательствами, а их показания опровергаются.

"Действия Соловчука нельзя считать провокационными по отношению к Кириллу Кокорину. Суд не может признать показания подсудимых как достоверные.

Судом установлено, что Соловчук никаких противоправных действий не совершал. Суд приходит к выводу, что подсудимые действовали умышленно по отношению к Соловчуку и осознавали последствия.

Поведение Пака было вежливым. Экспертиза, которая постановила, что Пак произнес матерное слово, носит вероятностный характер и не входит в компетенцию специалистов. Доводы стороны защиты, что Кокорин хотел присесть, опровергается показаниями Пака. Гайсин оскорбительных действий не совершал, обращался к окружающим с просьбой успокоиться. Протасовицкий и Мамаев причинили физическую боль и телесные повреждения", — зачитала судья.

В то же время судья не признала предварительный сговор, отметив, что Кокорин и компания действовали спонтанно.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:27
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5
(1)
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:56)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Зато свиному всё с рук сошло.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  Босх  Россия (Сегодня, 16:49)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Sandr_71
когда обезьяна избила американца, даже ничего рассматривать не стали.

не гавкай... у "абизяны" хватило ума РАЗРУЛИТЬ...сразу. Взять базаром..дать сразу денег..загладить..
И сравни идиотов Кокору и МАмая..

Не? не понял?


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#3  Neighbor   (Сегодня, 16:41)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да правильно, при чем тут сговор - просто епанутые по жизни


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  Sandr_71   (Сегодня, 16:41)
  • +2
  •  (6)

Цитата: artexa
Вот что значит у нас чиновник.Его показаниям верят."Суд" в одну сторону.Пи***ц!

а когда обезьяна избила американца, даже ничего рассматривать не стали.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#1  artexa  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:40)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот что значит у нас чиновник.Его показаниям верят."Суд" в одну сторону.Пи***ц!
Регистрация: 19.10.2012 [жалоба]
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