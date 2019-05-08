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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, а нападающий "Зенита" Александр Кокорин - 1 год и 6 месяцев.

"Ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было", - цитирует Дацика Sport24.ru.
Теги: Дацик Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:16
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(0)
#4  Яamon   (Сегодня, 20:44)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
о, кумир питерских патриотов нарисовался
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  Schweinsteiger   (Сегодня, 20:40)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
рыжий тарзан х..йню не скажет


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Дацик опытный сиделец...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  S.T.E.P.A.N.  Город-герой Москва (Сегодня, 20:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Иногда умные вещи говорит)


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stepanmlc
Регистрация: 2.05.2015 [жалоба]
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