Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко комментируя решение суда в отношении футболиста "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, ответил на вопрос, смогут ли ребята продолжить карьеру футболистов.

Кокорин приговорен судом к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев — к 1 году и 5 месяцам. С учетом того, что 1 день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии, форварду "Зенита" осталось провести за решеткой 7 месяцев, а полузащитнику "Краснодара" — 6,5.

"Каждый человек должен иметь право на ошибку. Возможно, случившееся позволит им подумать, что-то переосмыслить в жизни. Если они продолжат вести такой же образ жизни, то нет. А если одумаются, начнут помогать людям, то получится хорошая история исправления. Можно сделать все красиво, и тогда их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева. Желаю им встать на правильный путь, стать примером для молодых", - цитирует Шмеленко Sport24.ru.
Теги: Шлеменко Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Neighbor   (Сегодня, 22:23)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судя по предыдущему комментарию "болельщики зенита - дебилы"(с) даже не поняли, за что голубое говно посадили и продолжают орать бандерложьи песни в стиле "Надиi - волю".
Справедливости ради - не все, но подавляющее число. Бандерлоги же...


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:11)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
отбитый шлеменко. в силы своей тупости не знает видимо что они и так людям помогали


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама