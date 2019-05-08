Россия РПЛ 2018/19
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22:20
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии
21:53
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (2)
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (2)
21:02
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
20:33
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (1)
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (1)
20:22
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (11)
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (11)
20:16
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
19:13
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
18:53
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
18:43
Александр Павленко, скорее всего, будет руководить "Анжи" вместо дисквалифицированного Адиев (1)
Александр Павленко, скорее всего, будет руководить "Анжи" вместо дисквалифицированного Адиев (1)
18:08
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (27)
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (27)
17:14
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко комментируя решение суда в отношении футболиста "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, ответил на вопрос, смогут ли ребята продолжить карьеру футболистов.
Кокорин приговорен судом к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев — к 1 году и 5 месяцам. С учетом того, что 1 день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии, форварду "Зенита" осталось провести за решеткой 7 месяцев, а полузащитнику "Краснодара" — 6,5.
"Каждый человек должен иметь право на ошибку. Возможно, случившееся позволит им подумать, что-то переосмыслить в жизни. Если они продолжат вести такой же образ жизни, то нет. А если одумаются, начнут помогать людям, то получится хорошая история исправления. Можно сделать все красиво, и тогда их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева. Желаю им встать на правильный путь, стать примером для молодых", - цитирует Шмеленко Sport24.ru.
Кокорин приговорен судом к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев — к 1 году и 5 месяцам. С учетом того, что 1 день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии, форварду "Зенита" осталось провести за решеткой 7 месяцев, а полузащитнику "Краснодара" — 6,5.
"Каждый человек должен иметь право на ошибку. Возможно, случившееся позволит им подумать, что-то переосмыслить в жизни. Если они продолжат вести такой же образ жизни, то нет. А если одумаются, начнут помогать людям, то получится хорошая история исправления. Можно сделать все красиво, и тогда их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева. Желаю им встать на правильный путь, стать примером для молодых", - цитирует Шмеленко Sport24.ru.
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