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3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
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7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
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10 Рубин 27 35
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Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось

Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.

Напомним, братьям Кокориным было вынесено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам колонии.

"Осудили и осудили. Я так понял, из обвинения убрали сговор, так что мягкий срок, часть которого они уже отсидели. Выйдут и, если захотят заниматься спортом - думаю, в силу возраста захотят. Они парни молодые. А уж удастся ли им заключить контракты или нет - думаю, проблем не должно быть. Потому что в футболе они как-никак все были ценными игроками.

Пошло ли им это на пользу? Я могу только предполагать. Это покажет время и их действия. Ну а остальным наука. Как говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Тюрьма никого не исправляла? Ну напрасно вы так думаете. Есть много людей, которых исправила тюрьма. Ощущение безнаказанности возникает от вседозволенности. В их жизни вседозволенность была. И ощущение безнаказанности тоже. Сейчас это ощущение немножко поколось.

Мы в их шкуру залезть не можем. Что там внутри происходит - я не знаю, не понимаю", - цитирует Валуева Sport24.ru.
Теги: Валуев Кокорин Мамаев
Сегодня, 00:12
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(3)
#6  diman_spb  Сантк-Петербруг (Сегодня, 01:06)
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Болеет за:
«Зенит»
Дали почти вышку (учитывая деяния), причем просто не приняв во внимание детали и показания свидетелей, что тут мягкого? Мне кажется, иногда лучше молчать, чем говорить...
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
#5  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:06)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
жаль, что вместо этого Пука в том кафе был не Валуев! Так бы в газетах написали, что депутат госдумы побил двух футболистов с их друзьями, все бы поржали и на этом бы все закончилось!!!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#4  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:31)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Путинский жополиз
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#3  Neighbor   (Сегодня, 00:28)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Все верно


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  Станислав Тихомиров   (Сегодня, 00:26)
  • +2
  •  (4)

Что политика делает с людьми... Если бы тебя, Николай, в своё время за такую хулиганку, такими же сроками наказали, до сих пор на нарах пылился б!
Регистрация: 1.09.2016 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 00:25)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас это ощущение немножко поколось.

Дебильный сайт, исключил из слова буквы, и вместо покол"е.б.а.л"ось, получается "поколось"...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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